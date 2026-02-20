Командующий Нацгвардией Украины заявил о готовности отойти с территорий

Украинские военные готовы к территориальным уступкам только по приказу верховного главнокомандующего. При этом Киев не намерен отдавать территории и рассчитывает на военную поддержку партнеров, заявил украинский генерал

Александр Пивненко (Фото: Mil.gov.ua)

Украинские военные готовы к территориальным уступкам, если такой приказ поступит от верховного главнокомандующего, заявил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в интервью корреспонденту Би-би-си Джереми Боэну.

«Потому что мы правовая страна. Но ведь как воспримет это население нашей страны и вообще тогда зачем было начинать обороняться?.. Это можно было и тогда договориться и отдать просто, например, Луганск и Донбасс и на этом закончить войну, образно говоря. Мы очень много потеряли своего населения и территории для того, чтобы просто так остановиться и просто так отдать территорию», — сказал Пивненко.

По словам украинского генерала, уступка территорий сейчас невозможна. «Мы отдавать ничего не будем, я уверен», — добавил он. Военной победой для Киева будет возвращение территорий, отметил генерал. По его словам, это «может занять несколько десятилетий».

Однако сейчас приоритетом является выживание и прекращение огня, подчеркнул командующий Нацгвардией. «Мы можем защищаться и год, и два. Конечно, с помощью наших партнеров: европейских, Соединенных Штатов», — сказал он.

При этом, по словам Пивненко, Украине не хватает солдат, чтобы делать ротации, хотя в достатке дроны и тактическое оружие. С учетом того, что российская армия преобладает численно, на Москву «давить нужно экономически», сказал он в интервью. Пивненко отметил, что российские военные действуют «очень разумно» и «быстро учатся».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обсуждать компромиссы с Соединенными Штатами и другими партнерами, но не примет ультиматумов от России. По его словам, речь идет о прекращении боев по принципу «стоим там, где стоим» — украинский лидер назвал это «большим компромиссом».

Киев торопится завершить боевые действия, но не пойдет на сделку на «унизительных» условиях, говорил Зеленский в феврале. Также он рассказал, что не против провести референдум по мирному соглашению, которое будет включать потерю территорий, и увязать это с выборами президента Украины.

Российская сторона настаивает на выводе украинских войск из Донбасса. Президент Владимир Путин говорил, что этот регион исторически является российской территорией и будет возвращен военным или иным путем.

Россия также осуждает любую помощь Украине. Москва подчеркивает, что эти действия не изменят ход военной операции и лишь затягивают конфликт.