Минобороны сообщило о сопровождении Ту-95МС иностранными истребителями

Ту-95МС во время 14-часового полета над нейтральными водами Берингова моря сопровождали истребители иностранных государств. Каких именно, Минобороны не уточнило

Фото: Пресс-служба Минобороны России / ТАСС

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря. Он длился 14 часов, на отдельных этапах маршрута самолеты сопровождали истребители иностранных государств, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Министерство обороны.

В ходе полета экипажи ракетоносцев провели дозаправку топливом в воздухе. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Этим утром американские военные сообщили, что неподалеку от Аляски были замечены два российских бомбардировщика Ту-95, два истребителя Су-35 и самолет-разведчик А-50. Как уточнило североамериканское командование ПВО (NORAD), их сопроводили два американских истребителя F-16, два F-35 и четыре заправщика KC-135.

Ту-95МС — модифицированная версия самолета Ту-95, представляющая собой самый скоростной в мире турбовинтовой серийный самолет-ракетоносец. Является одним из компонентов ядерной триады. Был запущен в серийное производство в 1981 году. Этот самолет может нести от шести до 16 ракет Х-55 или до 14 ракет Х-102. По данным «Бюллетеня ученых-атомщиков», в российском арсенале их 52 штуки. Су-35 — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги. Разработан в Опытно-конструкторском бюро П.О. Сухого в 2008 году и считается одним из основных истребителей ВВС России.

На Аляске вне суверенного воздушного пространства США и Канады расположен участок международного воздушного пространства — зона идентификации противовоздушной обороны Аляски. Это место требует «быстрой идентификации всех воздушных судов в интересах национальной безопасности», отмечают в NORAD.

В Минобороны России подчеркивают, что пилоты не пересекают воздушные трассы и избегают опасного сближения с иностранными самолетами.

В конце декабря британское издание Mirror писало, что боевые самолеты НАТО были подняты по тревоге в связи с полетом российских Ту-95МС над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Тогда Минобороны России тоже сообщило, что на отдельных участках маршрута ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств, но каких именно, не уточнило.