Суд в Лондоне обязал оппонентов Фридмана направлять иски вне Британии

Представители компаний Agrofirma Oniks LLC и Agro UG V LLC отправили документы в особняк Михаила Фридмана в Лондоне в 2024 году. Сам бизнесмен покинул Великобританию в 2023-м

Суд в Лондоне встал на сторону российского бизнесмена и сооснователя консорциума «Альфа-Групп» Михаила Фридмана в споре о том, можно ли вручить ему иск через пустующий особняк в Хэмпстеде в условиях официального запрета на въезд в Великобританию. Это следует из материалов на сайте суда.

Иск подали компании Agrofirma Oniks LLC и Agro UG V LLC. Чтобы уведомить о нем Фридмана, в марте 2024 года они отправили документы в принадлежащий бизнесмену особняк Athlone House. В судебных документах отмечается, что решение послать бумаги именно по этому адресу было принято на основе проведенных расследований. 28 марта представитель лично оставил документы в этом особняке.

Фридман заявил, что это незаконно: он физически находился за границей, а главное — не может ступить на британскую землю из-за санкций, поэтому формально считается отсутствующим в юрисдикции.

Суд первой инстанции постановил, что Фридман, несмотря на запрет на въезд, оставался резидентом Англии и Уэльса, а потому находился в их юрисдикции. Также суд согласился с позицией истцов о том, что Athlone House являлся «обычным местом жительства» Михаила Фридмана на момент вручения искового заявления. Суд счел, что, даже если бизнесмен не живет там, особняк является «последним известным» адресом Фридмана. Бизнесмен обжаловал это решение.

Он указывал, что не был уведомлен об иске. Однако суд первой инстанции отклонил заявление. После этого Фридман подал апелляцию.

Апелляционный суд признал, что предпринимателя не было в особняке в момент вручения иска. Он пришел к выводу, что судья, который рассматривал дело изначально, допустил ошибку.

Судьи указали: государство не может одновременно запрещать человеку въезд и считать его присутствующим на своей территории. Если истцы хотят судиться, они обязаны уведомлять Фридмана за пределами Великобритании — там, где он реально находится.

«Если истцы желают возбудить производство против господина Фридмана, им необходимо получить разрешение суда на вручение документов за пределами Англии и Уэльса», — сказано в публикации суда.

Великобритания ввела санкции против Михаила Фридмана в 2022 году, после начала российской военной операции на Украине. Ограничения подразумевают запрет на въезд и блокировку активов. В 2023-м стало известно, что бизнесмен покинул Великобританию и переехал в Израиль.