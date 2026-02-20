Коллегия судей прекратила полномочия судьи, арестовавшего Галицкую

Речь идет о судье Федоре Григорьеве. Он арестовал Алию Галицкую 6 февраля по делу о вымогательстве $150 млн у бывшего мужа, инвестора Александра Галицкого. На следующий день она покончила с собой

Алия Галицкая (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Квалификационная коллегия судей прекратила полномочия судьи Федора Григорьева, который принял решение об аресте Алии Галицкой. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 14 ФЗ «О статусе судей в Российской Федерации» ККС Московской области 20.02.2026 прекратила полномочия федерального судьи Григорьева Ф. с 2 марта 2026 года», — сказано в публикации.

«Формально отставка судьи является добровольной, однако по существу она стала логичным следствием вынесенного неправосудного решения. Предупреждения о последствиях были проигнорированы. Сегодняшний уход судьи подтверждает, что ответственность в системе правосудия существует и надежда на справедливость сохраняется», — сказал РБК адвокат Галицкой Дмитрий Емельянов.

Суд арестовал Галицкую 6 февраля по делу о вымогательстве $150 млн у бывшего мужа, инвестора Александра Галицкого. По версии следствия, женщина требовала деньги в переписках, звонках и на личных встречах, угрожая при этом экс-супругу распространением позорящей его информации. На следующий день после ареста Алия покончила с собой в изоляторе Истры. В предсмертной записке она винит бывшего мужа.

18 февраля Московский областной суд отменил решение об аресте. Адвокат Алии Дмитрий Емельянов сказал РБК, что судебная коллегия подтвердила доводы защиты о «существенных процессуальных нарушениях» и формальном характере судебного контроля при избрании меры пресечения Галицкой. Суд, по его словам, указал на отсутствие надлежащей мотивировки постановления о заключении под стражу и непринятие во внимание аргументов защиты.

13 февраля Алию похоронили в Оренбургской области, где родилась она и живут ее родители. 9 числа Александра Галицкого вызвали на опрос в СК в рамках проверки по факту самоубийства бывшей жены. После опроса его отпустили.