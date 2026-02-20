 Перейти к основному контенту
0

Коллегия судей прекратила полномочия судьи, арестовавшего Галицкую

Речь идет о судье Федоре Григорьеве. Он арестовал Алию Галицкую 6 февраля по делу о вымогательстве $150 млн у бывшего мужа, инвестора Александра Галицкого. На следующий день она покончила с собой
Алия Галицкая
Алия Галицкая (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Квалификационная коллегия судей прекратила полномочия судьи Федора Григорьева, который принял решение об аресте Алии Галицкой. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 14 ФЗ «О статусе судей в Российской Федерации» ККС Московской области 20.02.2026 прекратила полномочия федерального судьи Григорьева Ф. с 2 марта 2026 года», — сказано в публикации.

«Формально отставка судьи является добровольной, однако по существу она стала логичным следствием вынесенного неправосудного решения. Предупреждения о последствиях были проигнорированы. Сегодняшний уход судьи подтверждает, что ответственность в системе правосудия существует и надежда на справедливость сохраняется», — сказал РБК адвокат Галицкой Дмитрий Емельянов.

Суд арестовал Галицкую 6 февраля по делу о вымогательстве $150 млн у бывшего мужа, инвестора Александра Галицкого. По версии следствия, женщина требовала деньги в переписках, звонках и на личных встречах, угрожая при этом экс-супругу распространением позорящей его информации. На следующий день после ареста Алия покончила с собой в изоляторе Истры. В предсмертной записке она винит бывшего мужа. 

Адвокат сообщил об отмене решения суда об аресте Алии Галицкой
Общество
Алия Галицкая

18 февраля Московский областной суд отменил решение об аресте. Адвокат Алии Дмитрий Емельянов сказал РБК, что судебная коллегия подтвердила доводы защиты о «существенных процессуальных нарушениях» и формальном характере судебного контроля при избрании меры пресечения Галицкой. Суд, по его словам, указал на отсутствие надлежащей мотивировки постановления о заключении под стражу и непринятие во внимание аргументов защиты.

13 февраля Алию похоронили в Оренбургской области, где родилась она и живут ее родители. 9 числа Александра Галицкого вызвали на опрос в СК в рамках проверки по факту самоубийства бывшей жены. После опроса его отпустили.

