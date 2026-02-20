Киев прокомментировал сообщения о подготовке к трем годам боев

Фото: Diego Fedele / Getty Images

Данные о том, что президент Украины Владимир Зеленский приказал разработать план ведения военных действий еще на три года - это фейк, заявил советник президента Дмитрий Литвин, передает УНИАН.

О таком поручении ранее заявил со ссылкой на источники в Киеве журналист WSJ Боян Панчевский в подкасте немецкого журналиста Пауля Ронцхаймера, выдержки из беседы привела Berliner Zeitung. По словам Панчевского, приказ Зеленский дал на встрече с ближайшими советниками в четверг, 12 февраля. «Там Зеленский объявил, что переговоры провалились и что теперь им нужно разработать план войны еще на три года», — сказал журналист, добавив, что для участников встречи это стало шоком.

По словам Литвина, подобных встреч с советниками не было, как и негативной оценки переговоров.

Панчевский упоминал шедшие в стране переговоры о подготовке к референдуму по мирному соглашению и выборам, и добавил, что не знает, в чем причина резкой смены позиции украинской стороны.

