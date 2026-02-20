 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
Зеленский раскрыл, что Киев считает большим компромиссом по земле

Зеленский: Украина готова искать компромиссы с США и другими партнерами
Киев готов к «реальным компромиссам» и к их обсуждению с США, но не ценой независимости и суверенитета, заявил Зеленский. Он отметил готовность обсуждать прекращение огня по принципу «стоим там, где стоим»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Украина готова обсуждать компромиссы с Соединенными Штатами и другими партнерами, но не примет ультиматумов от России. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Kyodo.

«Мы готовы к реальным компромиссам. Но не к компромиссам ценой нашей независимости и суверенитета. Мы готовы говорить о компромиссах с Соединенными Штатами», — сказал он (цитата по KyivIndependent).

Он подчеркнул готовность обсуждать прекращение боев по принципу «стоим там, где стоим» и назвал это «большим компромиссом».

Президент Украины прежде уже говорил, что принцип «стоим, где стоим» Киев считает «самой справедливой и надежной» базовой моделью для прекращения огня. По его словам, «такой компромиссный, на их взгляд, вариант», предлагают именно США.

Российская сторона настаивает на выводе украинских войск из Донбасса. Президент Владимир Путин говорил, что этот регион исторически является российской территорией и будет возвращен военным или иным путем.

В рамках последнего раунда переговоров в Женеве, состоявшегося 17 и 18 февраля, обсуждались военная и политическая составляющие, говорил Зеленский. К последней Украина относит территориальный вопрос и санкции, пояснил он, отметив, что на этом треке «есть наработки».

Издание «РБК-Украина» писало со ссылкой на осведомленный источник, что, когда военная переговорная подгруппа в Женеве была «уже близка к финишу», политическая «стояла на месте». Собеседник издания рассказал, что решения политической подгруппы зависят от результатов, наработанных военной. Зеленский же отмечал, что по военной части, включая мониторинг прекращения огня, «почти обо всем договорились».

Глава российской переговорной делегации, помощник президента Владимир Мединский вскоре после завершения встреч в Женеве назвал их тяжелыми, но деловыми. В Кремле 18 февраля заявили, что их оценку российская сторона пока считает преждевременной. Там подчеркнули, что в Москве не было завышенных ожиданий.

Украинский президент счел результаты переговоров недостаточными и отметил, что Киев рассчитывает на новый раунд. В Белом доме, напротив, сообщили, что на женевских переговорах стороны добились «значительного прогресса». При этом журналист Axios Барак Равид написал о «тупике» из-за позиции, представленной российской делегацией.

