Германия объяснила присутствие на переговорах по Украине в Женеве

В немецком посольстве на вопрос РБК заявили, что Берлин поддерживает тесные контакты с Украиной и другими партнерами для достижения мира

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Правительство Германии поддерживает тесные контакты с Украиной и европейскими партнерами с целью достижения справедливого и устойчивого мира. Так в немецком посольстве прокомментировали информацию о присутствии представителей Берлина на переговорах в Женеве.

Трехсторонние переговоры России, Украины и США проходили 17-18 февраля в Женеве. «РИА Новости» со ссылкой на источник писало, что за встречами наблюдают представители Великобритании, Германии, Франции и Италии.

Позднее издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник объяснило приезд европейцев просьбой украинского президента Владимира Зеленского.

«Президент обсуждал это с американцами, чтобы Европа была представлена», — сказал собеседник журналистов.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков накануне сказал, что европейцы не присутствуют за столом переговоров и в переговорном процессе в целом. Представитель Кремля добавил, что Москва не видит смысла в участии Европы в мирных обсуждениях.

Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, говорил, что дискуссии в Швейцарии были тяжелыми, но деловыми. Он также анонсировал новый раунд переговоров «в ближайшее время». Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, который входит в переговорную группу, сообщил, что в ходе встречи в Женеве обсуждали весь спектр вопросов повестки в контексте поиска политико-дипломатического урегулирования.

В январе 2026 года Politico со ссылкой на источники писало, что правительства ряда стран Евросоюза, среди которых Франция и Италия, призвали руководство ЕС назначить собственного представителя для контактов с Россией, который представлял бы интересы Европы в переговорах по украинскому урегулированию. Канцлер Австрии Кристиан Штокер допускал, что тема о назначении спецпосланника «может всплыть», если Россия будет заинтересована в переговорах.