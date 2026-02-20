 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Переговоры России и Украины⁠,
0

Германия объяснила присутствие на переговорах по Украине в Женеве

Сюжет
Переговоры России и Украины
В немецком посольстве на вопрос РБК заявили, что Берлин поддерживает тесные контакты с Украиной и другими партнерами для достижения мира
Фото: Pierre Albouy / Reuters
Фото: Pierre Albouy / Reuters

Правительство Германии поддерживает тесные контакты с Украиной и европейскими партнерами с целью достижения справедливого и устойчивого мира. Так в немецком посольстве прокомментировали информацию о присутствии представителей Берлина на переговорах в Женеве.

Трехсторонние переговоры России, Украины и США проходили 17-18 февраля в Женеве. «РИА Новости» со ссылкой на источник писало, что за встречами наблюдают представители Великобритании, Германии, Франции и Италии.

Кремль оценил роль европейцев в мирных переговорах по Украине
Политика
Дмитрий Песков

Позднее издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник объяснило приезд европейцев просьбой украинского президента Владимира Зеленского.

«Президент обсуждал это с американцами, чтобы Европа была представлена», — сказал собеседник журналистов.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков накануне сказал, что европейцы не присутствуют за столом переговоров и в переговорном процессе в целом. Представитель Кремля добавил, что Москва не видит смысла в участии Европы в мирных обсуждениях.

Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, говорил, что дискуссии в Швейцарии были тяжелыми, но деловыми. Он также анонсировал новый раунд переговоров «в ближайшее время». Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, который входит в переговорную группу, сообщил, что в ходе встречи в Женеве обсуждали весь спектр вопросов повестки в контексте поиска политико-дипломатического урегулирования.

В январе 2026 года Politico со ссылкой на источники писало, что правительства ряда стран Евросоюза, среди которых Франция и Италия, призвали руководство ЕС назначить собственного представителя для контактов с Россией, который представлял бы интересы Европы в переговорах по украинскому урегулированию. Канцлер Австрии Кристиан Штокер допускал, что тема о назначении спецпосланника «может всплыть», если Россия будет заинтересована в переговорах.

Авторы
Теги
Персоны
Романов Илья, Мария Васильева Мария Васильева
Германия Россия Украина Европа переговоры
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Мединский фото
Владимир Мединский
политик, помощник президента России
18 июля 1970 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Михаил Галузин фото
Михаил Галузин
дипломат
16 июня 1960 года
