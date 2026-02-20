WP сообщила о «богоматери телеметрии» у дипмиссии в Москве времен СССР

Сотрудница ЦРУ рассказала, что в США называли «командный пункт» советской разведки у посольства в Москве «богоматерью телеметрии» из-за обилия разных устройств. Экс-сотрудники ЦРУ вспоминают об «экзотических технических атаках»

Фото: Ekkasit A Siam / Shutterstock

Описания последствий применения США неизвестного оружия во время военной операции в Венесуэле, названного президентом Дональдом Трампом «дискомбобулятором», схожи с симптомами «гаванского синдрома», которые, как считают американские ученые, в основном вызывает направленное радиочастотное излучение, пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.

Спецслужбы США в 2023 году пришли к выводу, что ответственность иностранных противников Вашингтона за проявления «гаванского синдрома» у американских дипломатов «крайне маловероятна». Однако в 2025 году два из семи американских разведывательных агентств изменили свои выводы, сообщал Bloomberg, не уточняя, о каких спецслужбах идет речь.

Бывшие офицеры Центрального разведывательного управления (ЦРУ), служившие в Москве, заявили Игнатиусу, что разочарованы нежеланием ведомства «признать серьезность российских атак с использованием экзотических технологий» независимо от причастности к «гаванскому синдрому».

Так, Рольф Моуатт-Ларссен утверждает, что бывшие сотрудники ЦРУ могли бы рассказать об оперативных условиях в Москве в 1970–1980-х, чтобы оценить угрозу здоровью. «Микроволны, рентгеновские лучи, лазерные атаки, электронные подслушивающие устройства, туннели и другие экзотические технические атаки. Правда в том, что они [ЦРУ] понятия не имели, чем занимается КГБ, и до сих пор не имеют», — заявил экс-офицер ЦРУ, работавший в Москве в советские годы.

Его жена Рози Моуатт-Ларссен, также бывшая сотрудница ЦРУ, в своих мемуарах рассказала, что располагавшийся в то время напротив посольства США в Москве «российский командный пункт» называли «богоматерь телеметрии» из-за множества «всех известных человеку технических устройств мониторинга», включая лазеры и тепловые датчики.

Одна из самых известных историй с наблюдением советской разведки за американскими дипломатами — «жучок» в гербе США, который провисел в кабинете у посла шесть лет. В 1945 году советские школьники на праздновании 20-летия пионерского лагеря «Артек» подарили вырезанный ими из дерева американский герб послу США Авереллу Гарриману, который повесил подарок у себя в кабинете после проверки контрразведчиками. Однако в подарке все же оказался «жучок», который не смогли засечь сразу, поскольку он включался только при получении сигнала на определенной частоте, а в остальное время был невидим и не создавал каких-либо помех. Активирующий сигнал советские разведчики обычно посылали из стоящего неподалеку от посольства фургона. Устройство создал инженер Лев Термен, который также изобрел музыкальный инструмент терменвокс.

«Гаванский синдром» получил свое название после инцидента, произошедшего в 2016 году на Кубе. Американские дипломаты пожаловались на внезапные головные боли, потерю слуха и зрения, проблемы с равновесием и тошноту. При медицинских обследованиях у некоторых из них выявили легкое травматическое повреждение мозга, а также проблемы с центральной нервной системой. Подобные симптомы впоследствии проявлялись у американских дипломатов и в других странах.

Весной 2024 года CBS News сообщил со ссылкой на источники, что к случаям «гаванского синдрома» могут быть причастны российские спецслужбы. Собеседники телеканала рассказали, что тому есть доказательства. По их данным, на дипломатов воздействовали неизвестным «акустическим оружием».

В Кремле называли беспочвенными утверждения о причастности России к «гаванскому синдрому». В Белом доме также подчеркивали, что американская разведка не давала заключений относительно причастности к этому Москвы.