Политика⁠,
0

Путин назначил нового посла в Турции

Сергей Вершинин
Сергей Вершинин (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Президент Владимир Путин освободил заместителя министра иностранных дел Сергей Вершинина от занимаемой должности, следует из указа главы государства. Документ опубликован на портале публикования правовых актов.

Следующим указом Вершинин был назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Турции.

Вершинин владеет арабским, французским и английским языками. Он занимал должность замминистра с 27 марта 2018 года.

Материал дополняется.

