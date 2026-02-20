WSJ узнала, что чистки в армии Китая усилились после мятежа ЧВК «Вагнер»

События июня 2023 года подтолкнули председателя КНР Си Цзиньпина к началу нового этапа чисток, утверждают источники WSJ. Он счел, что военная мощь страны должна быть подкреплена абсолютной политической лояльностью

Фото: Li Gang / Xinhua / Global Look Press

Мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в России подтолкнул председателя КНР Си Цзиньпина начать новый этап чисток в армии в 2023 году. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники, «близкие к принятию решений».

Пекин сделал вывод, что масштабная модернизация вооруженных сил сама по себе не гарантирует создания грозной боевой силы. Собеседники журналистов утверждают, что на тот момент Си Цзиньпин уже был обеспокоен тем, что коррупция подрывает обороноспособность страны. После мятежа он пришел к выводу, что одной военной мощи мало, если она не подкреплена абсолютной политической лояльностью.

WSJ пишет, что Си Цзиньпин начал масштабную перестройку в армии сразу после прихода к власти в конце 2012 года. Политик был убежден, что в вооруженных силах повсеместно распространена коррупция и они не способны вести современную войну. С середины 2023 года председатель КНР отстранил пятерых из семи членов Центральной военной комиссии. Сегодня она состоит из двух человек, включая самого председателя КНР. Опрошенные журналистами аналитики заявили, что комиссия из органа принятия решений превратилась в «личный секретариат» Си Цзиньпина.

Бывший аналитик ЦРУ по Китаю Деннис Уайлдер в разговоре с журналистами предположил, что чистки в армии еще не завершены, так как на задержанных высокопоставленных военных, вероятно, оказывают давление с целью получения признаний для раскрытия более широких «сетей покровительства». Источники WSJ утверждают, что Си Цзиньпин считает, что они представляют серьезную угрозу его власти.

В конце января 2026 года стало известно о расследовании в отношении зампредседателя Центральной военной комиссии и члена политбюро Коммунистической партии Китая Чжан Юся, а также начальника объединенного штаба ЦВС Лю Чжэнли. Его начали «по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины и закона». Позднее WSJ со ссылкой на источники писала, что Чжан, среди прочего, подозревают в передаче США ключевых технических данных о китайском ядерном оружии.

По данным источников издания, генерала задержали по пути на мероприятие в Центральной партийной школе в Пекине. Также был задержан его сын.

ЧВК «Вагнер» создал Евгений Пригожин, она вела свою деятельность в разных странах, в том числе в африканских, а также участвовала в боевых действиях на Украине. После неудачной попытки мятежа, предпринятой в июне 2023 года, ЧВК была расформирована. Пригожин в августе 2023 года погиб в авиакатастрофе.