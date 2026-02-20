 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и Украины⁠,
0

Telegraph рассказала об опасениях украинской делегации из-за Мединского

Сюжет
Переговоры России и Украины
Украинские чиновники выразили опасения, что Мединский «заблокирует прогресс» на переговорах «жесткими требованиями», сообщает Telegraph. Axios писал о «тупике» на раунде в Женеве из-за представленных Мединским позиций
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Украинская сторона опасается, что глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский «заблокирует любой прогресс жесткими требованиями о капитуляции» Киева, заявили The Telegraph украинские чиновники.

По сведениям издания, российская и украинская делегации в Женеве договорились не критиковать друг друга и не обсуждать ход переговоров публично.

В интервью Axios, вышедшем 17 февраля, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Мединский любит «философствовать об исторических корнях» конфликта, но у сторон «нет времени» на это. Комментируя ход встреч в Женеве после их завершения 18 февраля, глава российской делегации пошутил: «Если вы имеете в виду шутки про уроки истории, мы на Крещении Руси остановились».

Журналист Axios Барак Равид написал о «тупике» на женевских переговорах, причиной которого его собеседники назвали позиции, представленные со стороны Мединского.

Киев раскрыл, кто встретился с Мединским в Женеве после переговоров
Политика
Рустем Умеров

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине прошли в Женеве 17–18 февраля. Как рассказывал Мединский, встречи проводились в разных форматах: как в двустороннем, так и в трехстороннем, с участием представителей США. Глава российской делегации назвал переговоры тяжелыми, но деловыми и анонсировал новый раунд в ближайшее время. Зеленский уточнил, что он также пройдет в Женеве.

В Кремле заявили, что характер переговоров по Украине не предусматривает публичного обсуждения. В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что доволен работой Мединского. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф говорил о «значительном прогрессе».

Зеленский счел результат встреч недостаточным. Он утверждал, что стороны обсудили мониторинг прекращения огня с участием США и договоренность об этом практически достигнута. В целом переговоры по военному направлению политик охарактеризовал как «конструктивные».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Мединский переговоры требования Женева
Владимир Мединский фото
Владимир Мединский
политик, помощник президента России
18 июля 1970 года
Материалы по теме
Киев раскрыл, кто встретился с Мединским в Женеве после переговоров
Политика
Мединский пошутил про уроки истории на переговорах с Украиной
Политика
Эксперты оценили сообщения о «тупике» на переговорах в Женеве
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 19 фев, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 19 фев, 17:29
Музей истории ГУЛАГа станет Музеем Памяти Общество, 12:15
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
ФСБ задержала главу департамента по делам казачества в Краснодарском крае Общество, 12:02
«Сил думать нет»: как усталость руководителя ломает годовые планы Образование, 12:00
Верховный суд истребовал для проверки дело по жалобе Дмитрия Каменщика Бизнес, 11:59
В Российском книжном союзе рассказали, как устроен механизм проверки книг
РАДИО
 Общество, 11:50
Как тренд на мгновенную коммуникацию повлиял на мессенджеры РБК и Frisbee, 11:46
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
FT рассказала о сбоях в серверах Amazon из-за «решившего все удалить» ИИ Технологии и медиа, 11:46
На борту пропавшего в Приамурье вертолета были сотрудники СК и полиции Общество, 11:45
Раненный в школе Пермского края подросток пришел в сознание Общество, 11:42
Названы пять иномарок до 160 л.с., которые чаще всего покупают россияне Авто, 11:40
ФАС проверит, почему УК навязывают гражданам определенные счетчики Общество, 11:37
Умер солист группы Shortparis Николай Комягин Общество, 11:27
Эво Моралес появился в Боливии через 7 недель после заражения чикунгуньей Политика, 11:21