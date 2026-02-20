Telegraph рассказала об опасениях украинской делегации из-за Мединского

Украинские чиновники выразили опасения, что Мединский «заблокирует прогресс» на переговорах «жесткими требованиями», сообщает Telegraph. Axios писал о «тупике» на раунде в Женеве из-за представленных Мединским позиций

Фото: Reuters

Украинская сторона опасается, что глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский «заблокирует любой прогресс жесткими требованиями о капитуляции» Киева, заявили The Telegraph украинские чиновники.

По сведениям издания, российская и украинская делегации в Женеве договорились не критиковать друг друга и не обсуждать ход переговоров публично.

В интервью Axios, вышедшем 17 февраля, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Мединский любит «философствовать об исторических корнях» конфликта, но у сторон «нет времени» на это. Комментируя ход встреч в Женеве после их завершения 18 февраля, глава российской делегации пошутил: «Если вы имеете в виду шутки про уроки истории, мы на Крещении Руси остановились».

Журналист Axios Барак Равид написал о «тупике» на женевских переговорах, причиной которого его собеседники назвали позиции, представленные со стороны Мединского.

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине прошли в Женеве 17–18 февраля. Как рассказывал Мединский, встречи проводились в разных форматах: как в двустороннем, так и в трехстороннем, с участием представителей США. Глава российской делегации назвал переговоры тяжелыми, но деловыми и анонсировал новый раунд в ближайшее время. Зеленский уточнил, что он также пройдет в Женеве.

В Кремле заявили, что характер переговоров по Украине не предусматривает публичного обсуждения. В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что доволен работой Мединского. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф говорил о «значительном прогрессе».

Зеленский счел результат встреч недостаточным. Он утверждал, что стороны обсудили мониторинг прекращения огня с участием США и договоренность об этом практически достигнута. В целом переговоры по военному направлению политик охарактеризовал как «конструктивные».