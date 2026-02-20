Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Российская и украинская делегации на встречах в Женеве договорились не критиковать друг друга и не обсуждать ход переговоров публично, сообщил The Telegraph украинский чиновник.
Собеседник рассказал об этом корреспонденту газеты Джо Барнсу после завершения встреч в первый день, 17 февраля.
По итогам двух дней переговоров глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что они были тяжелыми, но деловыми. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, входивший в группу украинских переговорщиков, сделал схожее заявление, сказав, что «дискуссии были интенсивными и содержательными».
Собеседник Telegraph предположил, что «временное перемирие» в критике друг друга между сторонами продолжает действовать. Другой украинский чиновник, выйдя из зала, где проходили переговоры, заявил Telegraph, что Москва и Киев достигли прогресса в обсуждениях того, как вооруженные силы обеих сторон будут подходить к окончанию конфликта.
В Кремле не раз говорили, что не будут обсуждать ход переговоров публично. Встречи в Женеве были закрыты для прессы.
Мединский по их итогам анонсировал новый раунд в ближайшее время.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он также пройдет в Женеве. Украинский лидер счел результат переговоров «недостаточным». Он утверждал, что стороны обсуждали мониторинг прекращения огня с участием США. По словам Зеленского, договоренность об этом практически достигнута. В целом переговоры по военному направлению он охарактеризовал как «конструктивные».
