Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

The Telegraph: Москва и Киев в Женеве договорились не критиковать друг друга

На встречах в Женеве российская и украинская делегации договорились не критиковать друг друга и не обсуждать ход переговоров публично, сообщил украинский чиновник Telegraph. Обе стороны отзывались о переговорах как о тяжелых

Фото: Екатерина Чеснокова / POOL / РИА Новости

Российская и украинская делегации на встречах в Женеве договорились не критиковать друг друга и не обсуждать ход переговоров публично, сообщил The Telegraph украинский чиновник.

Собеседник рассказал об этом корреспонденту газеты Джо Барнсу после завершения встреч в первый день, 17 февраля.

По итогам двух дней переговоров глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что они были тяжелыми, но деловыми. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, входивший в группу украинских переговорщиков, сделал схожее заявление, сказав, что «дискуссии были интенсивными и содержательными».

Собеседник Telegraph предположил, что «временное перемирие» в критике друг друга между сторонами продолжает действовать. Другой украинский чиновник, выйдя из зала, где проходили переговоры, заявил Telegraph, что Москва и Киев достигли прогресса в обсуждениях того, как вооруженные силы обеих сторон будут подходить к окончанию конфликта.

В Кремле не раз говорили, что не будут обсуждать ход переговоров публично. Встречи в Женеве были закрыты для прессы.

Мединский по их итогам анонсировал новый раунд в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он также пройдет в Женеве. Украинский лидер счел результат переговоров «недостаточным». Он утверждал, что стороны обсуждали мониторинг прекращения огня с участием США. По словам Зеленского, договоренность об этом практически достигнута. В целом переговоры по военному направлению он охарактеризовал как «конструктивные».