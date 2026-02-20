Медведев ответил на идею готовить из военных топ-менеджеров предприятий

В «Единой России» обсудили новую кадровую программу для военных, цель которой — устройство их на руководящие посты в промышленности

«Единая Россия» провела первый отчетно-программный форум. Мероприятие в Екатеринбурге стало частью пока еще неформальной избирательной кампании, объясняли собеседники РБК в партии. На этих мероприятиях партия должна отчитаться о выполнении программы, с которой шли на выборы в 2021 году, и собрать предложения в новую (выборы в Госдуму пройдут в сентябре). Планируется провести еще семь форумов, заявил председатель «Единой России», зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Прошлый документ назывался «Народной программой», в партии шли дискуссии о новом названии. Но на форуме все спикеры, включая Медведева, новый документ по-прежнему называли «Народной программой».

Дресс-код форума был заявлен как smart casual, но на участников военной операции на Украине это не распространялось. Их было легко узнать по военной форме. Они участвовали практически во всех круглых столах, которых было шесть, в том числе: «Хорошая работа рядом с домом: как сделать промышленность привлекательной для людей», «Выбирай свое: как сделать российские бренды выбором № 1», «Фронт и тыл: победы и работа для героев».

Сквозной темой всех дискуссий стал военный конфликт. В частности, дискуссию, посвященную стартапам, организовывал Центр беспилотных систем, созданный при поддержке партии, а на круглом столе, посвященном тылу, участник боевых действий Рустам Сайфуллин рассказывал о том, как надо заниматься патриотическим воспитанием.

На пленарном заседании Дмитрий Медведев рассказал, как оборонщики Урала работали в три смены в ходе военной операции. «Мы стартовали с весьма небольших объемов, но достигли очень хороших результатов и быстро перешли к серийному производству, создали для нужд армии уникальные образцы вооружения. Они всем известны. И таких вооружений, во всяком случае многих из них, нет ни у одной армии мира», — говорил Медведев.

Медведев заявил, что в программе партии в этот раз появится раздел, посвященный промышленности и технологическому суверенитету. Он будет касаться таких «критически важных технологий», как искусственный интеллект, робототехника, беспилотные системы, биотехнологии, энергетика, космос и связь.

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный предложил создать учебную программу «Время мастеров», направленную на подготовку участников военной операции к занятию руководящих должностей на предприятиях промышленности. Кроме того, он рассказал об идее ввести в критерии эффективности оценки работы управленцев корпораций параметр — количество бывших участников военных действий, работающих на их предприятиях. Медведев назвал идею правильной. «Нам не хватает специалистов, нам не хватает квалифицированных рабочих, нам не хватает высоких профессионалов», — сказал он.

Директор «Салехардского комбината» Владимир Попов предложил обязать маркетплейсы и торговые сети размещать на лучшие места продукцию российских производителей. Медведев его поддержал: «Не секрет, что в ряде сетевых торговых организаций существуют некие приоритеты, когда они что-то вперед выдвигают за деньги, а что-то прячут, в том числе, может быть, вашу высококлассную продукцию. Но это не потому, что там название на каких-то других языках, а потому, что это называется коррупцией. Вот с этим нужно бороться… В этот закон (направленный на поддержку российских производителей. — РБК) нужно внести тогда специальные правила, касающиеся ответственности сетей за манипуляцию теми или иными товарами».