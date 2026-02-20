Суд отказался перевести экс-главу «Автодора» в колонию-поселение

Люблинский районный суд Москвы 17 февраля отказался смягчить условия отбытия наказания бывшему главы «Автодора» Сергею Кельбаху, осужденному на девять лет за злоупотребление должностными полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области в 2014–2018 годах. Кельбах просил перевести его из колонии общего режима в колонию-поселение, следует из карточки дела, на которую обратил внимание РБК.

Летом 2024 года Тверской суд Москвы признал экс-главу «Автодора» виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве ЦКАД и приговорил его к 12 годам. Суд также постановил взыскать с него почти 1,9 млрд руб. в пользу Минтранса.

По версии следствия, действия Кельбаха привели к нарушению сроков строительства ЦКАД, в результате чего возросла его стоимость, он действовал из соображений карьерного роста и получения премий.

В декабре того же года Мосгорсуд смягчил срок Кельбаху до девяти лет.

