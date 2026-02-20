 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
В президенты или советники по России: зачем Меркель посетит съезд ХДС

Ранее ей пришлось опровергать слухи о возвращении в политику
Фридрих Мерц рассчитывает на переизбрание лидером ХДС на открывающемся партийном съезде. Означает ли присутствие на нем экс-канцлера Ангелы Меркель ее возвращение в большую политику — в материале РБК
Ангела Меркель
Ангела Меркель (Фото: Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Global Look Press)

20 февраля в Штутгарте открывается съезд Христианско-демократического союза (ХДС) — правящей в ФРГ партии, к которой принадлежит канцлер Фридрих Мерц. По итогам ожидается его переизбрание на пост председателя партии, что фактически закрепит за Мерцем роль кандидата в канцлеры от ХДС на следующих выборах в бундестаг, которые должны пройти в 2029 году.

Сам Мерц заявил накануне съезда, что нацелен на второй срок. «Я намереваюсь заниматься этим дольше (руководить правительством. — РБК)», — сказал он 18 февраля. Впрочем, сейчас у федерального канцлера рекордно низкий уровень поддержки: согласно опросу INSA, проведенному по заказу Bild, 35% немцев убеждены, что прежний канцлер Олаф Шольц лучше справлялся со своей работой. Из опроса ZDF от 6 февраля следует, что самым популярным политиком в Германии остается министр обороны Борис Писториус: у него 2 пункта по шкале от -5 до 5, затем следует глава МИДа Йоханн Вадефуль с 0,6 пункта, а замыкает тройку вице-канцлер и глава СДПГ Ларс Клингбайль с 0,4 пункта. Мерц находится на шестой позиции с отрицательным показателем -0,7 и отстает даже от Хайди Райхиннек (-0,4) — нового лидера левых, которые не входят в правящую коалицию.

Примечательно, что на съезд ХДС неожиданно решила прибыть экс-канцлер Ангела Меркель — впервые после своего выхода на пенсию в 2021-м.

Действительно ли Меркель возвращается в политику

В прошлом Меркель и Мерц считались почти что идеологическими противниками — во время своего первого срока Меркель активно критиковала налоговые реформы, инициированные законопроектами своего однопартийца, а также выступала за его смещение с поста заместителя лидера фракции. Их конфликт усилился, когда Меркель попыталась сдвинуть ХДС влево, а Мерц отстаивал консервативный курс партии. В результате в 2009-м Мерц ушел из политики в консалтинг и формально вернулся в нее только после выхода Меркель на пенсию.

Первую попытку вернуться в политику Мерц предпринял в 2018 году — на съезде ХДС в Гамбурге он выставил свою кандидатуру на выборах нового председателя партии после отказа Меркель участвовать в них. И проиграл тогдашнему министру обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую считали ставленницей Меркель.

Из-за скандала в Тюрингии, где местное отделение ХДС обвинили в сотрудничестве с ультраправой «Альтернативой для Германии», Крамп-Карренбауэр в начале 2020-го покинула пост лидера партии. Однако Мерцу не удалось занять ее место: тогдашний премьер Северного Рейна — Вестфалии Армин Лашет обошел его во втором туре на 95 голосов.

Состоявшиеся в 2021 году выборы в бундестаг обернулись катастрофой для христианских демократов, в связи с чем было принято решение сменить руководство партии, и Мерцу наконец удалось занять пост лидера ХДС. Он стал первым политиком, который возглавил эту партию без опыта работы в правительстве. На банкет в честь своего избрания он позвал среди прочих и Меркель, и Крамп-Карренбауэр, но обе отказались.

Die Zeit пишет, что решение Меркель посетить съезд в Штутгарте объясняется не только ее стремлением развеять слухи, что она намеренно игнорировала приглашения Мерца, в том числе на торжественную церемонию в связи с его избранием на пост канцлера, а также на его юбилей (в ноябре 2025-го Мерцу исполнилось 70 лет).

После ухода с политической сцены Меркель предпочитала не давать комментариев насчет актуальных событий, а ее публичные выступления были приурочены исключительно к презентации ее мемуаров, которые поступили в продажу в ноябре 2024-го. Однако в начале прошлого года экс-канцлер выступила с открытой критикой в адрес тогда только претендовавшего на пост главы правительства Мерца. В январе 2025-го блок ХДС/ХСС при поддержке «Альтернативы для Германии» (АдГ) провел через бундестаг резолюцию об ужесточении миграционной политики. После этого Меркель в своем обращении процитировала фрагмент стенограммы ноябрьского выступления Мерца, в котором тот обещал, что в бундестаге никогда не возникнет случайного или целенаправленно обеспеченного большинства при поддержке радикалов. Однако теперь, как отмечает Die Zeit, «времени для споров нет», поскольку популярность АдГ продолжает расти, и именно этот сигнал, по оценкам издания, Меркель подает своим решением прибыть на съезд.

Однако другие немецкие СМИ допускают вероятность ее возвращения в политику. 12 февраля Bild сообщила, что «Зеленые» могут предложить кандидатуру Меркель на пост президента ФРГ (полномочия Франка-Вальтера Штайнмайера истекают в марте 2027-го). Такое развитие событий, как сообщило издание, вызвало беспокойство в окружении Мерца. В бюро Меркель поспешили опровергнуть эти сообщения. «Это не так», — заявила ее пресс-секретарь в ответ на запрос Tagesspiegel.

Но несколько политиков публично поддержали идею выдвижения Меркель на пост президента. В частности, Юрген Триттин, министр окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности в 1998–2005 годах, сказал Spiegel, что она привнесла бы в деятельность президента «международный политический опыт», хотя и отметил, что нежелание самой Меркель сменить Штайнмайера нужно учитывать. Экс-министр сельского хозяйства (2001–2005) Ренате Кюнаст также назвала Меркель подходящей кандидатурой, отметив, что федеральному президенту как раз нужны опыт, харизма и чуткость к настроениям общества.

Немецкий политолог Александр Рар убежден, что участие Меркель в съезде ХДС подтверждает слухи о ее потенциальном возвращении. «На мой взгляд, она постарается проявить себя на партийном съезде и так косвенно предложить себя на пост федерального президента. Я думаю, что Меркель хочет играть дальше роль так называемого elder statesman (старшего государственного деятеля), который не только будет давать Мерцу и другим политикам советы, но и получит возможность напрямую вести политику», — заявил РБК эксперт. По его мнению, также не исключено, что именно Меркель может быть предложена Германией на пост советника ЕС по России (пока блок в поисках подходящей кандидатуры).

«Вполне возможно, что ее попросят прилететь в Россию и от лица Евросоюза начать переговоры с Москвой о завершении войны на Украине. И отчасти она действительно подходит на этот пост, учитывая, что на саммите НАТО в Бухаресте в 2008-м она была тем политиком, который сражался с планами США, Британии, Польши и стран Балтии пообещать Украине членство в НАТО. С другой стороны, в России не забудут ее слов, что минские соглашения дали Киеву время на перевооружение», — отмечает эксперт.

В своих мемуарах Меркель пояснила, что понимала желание стран Центральной и Восточной Европы как можно скорее стать членами НАТО. Однако члены альянса должны были учитывать возможные последствия присоединения к нему Украины и Грузии. Меркель сочла «проявлением неосторожности» обсуждение Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) Украины и Грузии без анализа точки зрения России. «Каковы могли быть последствия этого решения в то время, когда Украина и Грузия, с одной стороны, были бы на пути в НАТО со статусом ПДЧ, а с другой — еще не могли бы воспользоваться гарантиями безопасности, предусмотренными ст. 5 Договора НАТО?» — написала политик. Ей казалось иллюзией предположение, что предоставление этого статуса Украине и Грузии защитило бы их «от агрессии Путина», а тот «принял бы развитие событий, ничего не предпринимая».

В опубликованном 7 декабря 2022 года интервью газете Die Zeit Меркель заявила, что минские соглашения были попыткой «дать Украине время». По ее утверждению, «всем было ясно», что конфликт был заморожен и проблема не решена. Президент России Владимир Путин заявил, что слова немецкого канцлера стали для него абсолютно неожиданными и разочаровывающими. В своих мемуарах Меркель также призналась: «Военное решение конфликта я считала иллюзией».

Дилемма Украины, собака Путина и «нормандский формат» в мемуарах Меркель
Политика
Фото:Annegret Hilse / Reuters

Насколько устойчив кабинет Мерца

Рост рейтингов АдГ ведет к тому, что она может в этом году одержать победу на выборах в ландтаг (земельный парламент) Мекленбурга — Передней Померании. Согласно актуальному опросу Forsa, за семь месяцев до голосования уровень поддержки ультраправых в регионе вырос с 25 до 37%, что превращает их в фаворитов. Социал-демократы (СДПГ входит вместе с ХДС/ХСС в правящую коалицию), согласно исследованиям, получат около 23%, ХДС прочат всего 13%. На федеральном уровне АдГ сейчас идет вровень с ХДС/ХСС — согласно опросу Insa, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то и те и другие получили бы около 25%.

Как отмечают журналисты ZDF, христианские демократы не до конца довольны Мерцем из-за его провалов во внутренней политике. Пока он укрепляет имидж ФРГ на международной арене, выстраивая в том числе отношения с президентом США Дональдом Трампом, немцы не видят положительных эффектов от действий кабинета в области социальной политики. Более того, они обеспокоены постоянными заявлениями канцлера, что необходимо больше работать. В частности, не так давно Мерц предложил ужесточить ограничения, связанные с частичной занятостью, что вызвало волну негодования.

Накануне съезда Мерц вновь отметил, что немцам пора принять необходимость изменить свое отношение к работе. «Баланс и четырехдневная неделя. Вы можете. Отлично, каждый может делать, что хочет. Но если мы хотим сохранить наше процветание, то мы все должны собраться», — заявил он.

Почему власти Франции и Германии призывают граждан больше работать
Политика
Фото:Florian Wiegand / Getty Images

В этом году Мерц также намерен наконец запустить реформу пенсионной системы. На 23 февраля запланировано заседание экспертной группы, которая должна предложить способы ее реализации. Знакомые с ходом обсуждений источники Bild рассказали, что на столе в том числе идея повышения пенсионного возраста до 70 лет. По данным Федерального статистического управления Германии (Destatis), ни в одном другом государстве ЕС не наблюдается столь высокая доля занятых в возрасте от 55 до 64 лет, как в ФРГ.

В декабре 2025-го правительству Мерца с трудом удалось избежать кризиса в связи с инициированными им изменениями в пенсионном законодательстве. Первоначально группа депутатов из молодежного крыла ХДС/ХСС отказалась поддержать правительственный законопроект, который в том числе предусматривал сохранение фиксированной пенсионной ставки на уровне 48% от средней зарплаты, для чего только в 2026 году из федерального бюджета должно быть выделено €128 млрд. Молодежное крыло партии посчитало несправедливым такой подход, однако 5 декабря бундестаг абсолютным большинством все же одобрил реформу.

Рар отмечает, что политическая судьба Мерца напрямую зависит от экономического положения в Германии. «Если правящей коалиции не удастся в течение следующих двух лет изменить экономическую и социальную ситуацию к лучшему, то это правительство, как и прежнее, потерпит крах. Не исключены досрочные выборы в парламент и избрание нового канцлера», — считает политолог.

Die Welt пишет, что в Штутгарте Мерц «должен ясно дать понять своей партии, что Германия должна набрать обороты и сбросить балласты». В частности, по мнению издания, необходимо наконец провести обещанную канцлером реформу государства всеобщего благосостояния. «Нам нужна отмена пенсии в 63 года, увязка возраста выхода на пенсию с увеличением продолжительности жизни и возвращение льгот по страхованию на случай длительного ухода к уровню, существовавшему до последнего увеличения пособий. Система здравоохранения нуждается в повышении эффективности, а не в постоянном увеличении взносов», — резюмирует издание.

Министерство экономики ФРГ еще в конце января ухудшило экономический прогноз роста ВВП: на 2026 год с 1,3 до 1,0%, на 2027-й — с 1,4 до 1,3%. Согласно февральскому опросу Центра европейских экономических исследований (ZEW), индекс ожиданий инвесторов в Германии снизился до 58,3 пункта, а в январе составлял 59,6 пункта.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Мария Васильева Мария Васильева
Германия Ангела Меркель Фридрих Мерц ХДС съезд партии
Ангела Меркель фото
Ангела Меркель
политик, бывший канцлер Германии
17 июля 1954 года
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
