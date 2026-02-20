В президенты или советники по России: зачем Меркель посетит съезд ХДС Ранее ей пришлось опровергать слухи о возвращении в политику

Фридрих Мерц рассчитывает на переизбрание лидером ХДС на открывающемся партийном съезде. Означает ли присутствие на нем экс-канцлера Ангелы Меркель ее возвращение в большую политику — в материале РБК

Ангела Меркель (Фото: Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Global Look Press)

20 февраля в Штутгарте открывается съезд Христианско-демократического союза (ХДС) — правящей в ФРГ партии, к которой принадлежит канцлер Фридрих Мерц. По итогам ожидается его переизбрание на пост председателя партии, что фактически закрепит за Мерцем роль кандидата в канцлеры от ХДС на следующих выборах в бундестаг, которые должны пройти в 2029 году.

Сам Мерц заявил накануне съезда, что нацелен на второй срок. «Я намереваюсь заниматься этим дольше (руководить правительством. — РБК)», — сказал он 18 февраля. Впрочем, сейчас у федерального канцлера рекордно низкий уровень поддержки: согласно опросу INSA, проведенному по заказу Bild, 35% немцев убеждены, что прежний канцлер Олаф Шольц лучше справлялся со своей работой. Из опроса ZDF от 6 февраля следует, что самым популярным политиком в Германии остается министр обороны Борис Писториус: у него 2 пункта по шкале от -5 до 5, затем следует глава МИДа Йоханн Вадефуль с 0,6 пункта, а замыкает тройку вице-канцлер и глава СДПГ Ларс Клингбайль с 0,4 пункта. Мерц находится на шестой позиции с отрицательным показателем -0,7 и отстает даже от Хайди Райхиннек (-0,4) — нового лидера левых, которые не входят в правящую коалицию.

Примечательно, что на съезд ХДС неожиданно решила прибыть экс-канцлер Ангела Меркель — впервые после своего выхода на пенсию в 2021-м.

Действительно ли Меркель возвращается в политику

В прошлом Меркель и Мерц считались почти что идеологическими противниками — во время своего первого срока Меркель активно критиковала налоговые реформы, инициированные законопроектами своего однопартийца, а также выступала за его смещение с поста заместителя лидера фракции. Их конфликт усилился, когда Меркель попыталась сдвинуть ХДС влево, а Мерц отстаивал консервативный курс партии. В результате в 2009-м Мерц ушел из политики в консалтинг и формально вернулся в нее только после выхода Меркель на пенсию.

Первую попытку вернуться в политику Мерц предпринял в 2018 году — на съезде ХДС в Гамбурге он выставил свою кандидатуру на выборах нового председателя партии после отказа Меркель участвовать в них. И проиграл тогдашнему министру обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую считали ставленницей Меркель. Из-за скандала в Тюрингии, где местное отделение ХДС обвинили в сотрудничестве с ультраправой «Альтернативой для Германии», Крамп-Карренбауэр в начале 2020-го покинула пост лидера партии. Однако Мерцу не удалось занять ее место: тогдашний премьер Северного Рейна — Вестфалии Армин Лашет обошел его во втором туре на 95 голосов. Состоявшиеся в 2021 году выборы в бундестаг обернулись катастрофой для христианских демократов, в связи с чем было принято решение сменить руководство партии, и Мерцу наконец удалось занять пост лидера ХДС. Он стал первым политиком, который возглавил эту партию без опыта работы в правительстве. На банкет в честь своего избрания он позвал среди прочих и Меркель, и Крамп-Карренбауэр, но обе отказались.

Die Zeit пишет, что решение Меркель посетить съезд в Штутгарте объясняется не только ее стремлением развеять слухи, что она намеренно игнорировала приглашения Мерца, в том числе на торжественную церемонию в связи с его избранием на пост канцлера, а также на его юбилей (в ноябре 2025-го Мерцу исполнилось 70 лет).

После ухода с политической сцены Меркель предпочитала не давать комментариев насчет актуальных событий, а ее публичные выступления были приурочены исключительно к презентации ее мемуаров, которые поступили в продажу в ноябре 2024-го. Однако в начале прошлого года экс-канцлер выступила с открытой критикой в адрес тогда только претендовавшего на пост главы правительства Мерца. В январе 2025-го блок ХДС/ХСС при поддержке «Альтернативы для Германии» (АдГ) провел через бундестаг резолюцию об ужесточении миграционной политики. После этого Меркель в своем обращении процитировала фрагмент стенограммы ноябрьского выступления Мерца, в котором тот обещал, что в бундестаге никогда не возникнет случайного или целенаправленно обеспеченного большинства при поддержке радикалов. Однако теперь, как отмечает Die Zeit, «времени для споров нет», поскольку популярность АдГ продолжает расти, и именно этот сигнал, по оценкам издания, Меркель подает своим решением прибыть на съезд.

Однако другие немецкие СМИ допускают вероятность ее возвращения в политику. 12 февраля Bild сообщила, что «Зеленые» могут предложить кандидатуру Меркель на пост президента ФРГ (полномочия Франка-Вальтера Штайнмайера истекают в марте 2027-го). Такое развитие событий, как сообщило издание, вызвало беспокойство в окружении Мерца. В бюро Меркель поспешили опровергнуть эти сообщения. «Это не так», — заявила ее пресс-секретарь в ответ на запрос Tagesspiegel.

Но несколько политиков публично поддержали идею выдвижения Меркель на пост президента. В частности, Юрген Триттин, министр окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности в 1998–2005 годах, сказал Spiegel, что она привнесла бы в деятельность президента «международный политический опыт», хотя и отметил, что нежелание самой Меркель сменить Штайнмайера нужно учитывать. Экс-министр сельского хозяйства (2001–2005) Ренате Кюнаст также назвала Меркель подходящей кандидатурой, отметив, что федеральному президенту как раз нужны опыт, харизма и чуткость к настроениям общества.

Немецкий политолог Александр Рар убежден, что участие Меркель в съезде ХДС подтверждает слухи о ее потенциальном возвращении. «На мой взгляд, она постарается проявить себя на партийном съезде и так косвенно предложить себя на пост федерального президента. Я думаю, что Меркель хочет играть дальше роль так называемого elder statesman (старшего государственного деятеля), который не только будет давать Мерцу и другим политикам советы, но и получит возможность напрямую вести политику», — заявил РБК эксперт. По его мнению, также не исключено, что именно Меркель может быть предложена Германией на пост советника ЕС по России (пока блок в поисках подходящей кандидатуры).

«Вполне возможно, что ее попросят прилететь в Россию и от лица Евросоюза начать переговоры с Москвой о завершении войны на Украине. И отчасти она действительно подходит на этот пост, учитывая, что на саммите НАТО в Бухаресте в 2008-м она была тем политиком, который сражался с планами США, Британии, Польши и стран Балтии пообещать Украине членство в НАТО. С другой стороны, в России не забудут ее слов, что минские соглашения дали Киеву время на перевооружение», — отмечает эксперт.

В своих мемуарах Меркель пояснила, что понимала желание стран Центральной и Восточной Европы как можно скорее стать членами НАТО. Однако члены альянса должны были учитывать возможные последствия присоединения к нему Украины и Грузии. Меркель сочла «проявлением неосторожности» обсуждение Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) Украины и Грузии без анализа точки зрения России. «Каковы могли быть последствия этого решения в то время, когда Украина и Грузия, с одной стороны, были бы на пути в НАТО со статусом ПДЧ, а с другой — еще не могли бы воспользоваться гарантиями безопасности, предусмотренными ст. 5 Договора НАТО?» — написала политик. Ей казалось иллюзией предположение, что предоставление этого статуса Украине и Грузии защитило бы их «от агрессии Путина», а тот «принял бы развитие событий, ничего не предпринимая». В опубликованном 7 декабря 2022 года интервью газете Die Zeit Меркель заявила, что минские соглашения были попыткой «дать Украине время». По ее утверждению, «всем было ясно», что конфликт был заморожен и проблема не решена. Президент России Владимир Путин заявил, что слова немецкого канцлера стали для него абсолютно неожиданными и разочаровывающими. В своих мемуарах Меркель также призналась: «Военное решение конфликта я считала иллюзией».

Насколько устойчив кабинет Мерца

Рост рейтингов АдГ ведет к тому, что она может в этом году одержать победу на выборах в ландтаг (земельный парламент) Мекленбурга — Передней Померании. Согласно актуальному опросу Forsa, за семь месяцев до голосования уровень поддержки ультраправых в регионе вырос с 25 до 37%, что превращает их в фаворитов. Социал-демократы (СДПГ входит вместе с ХДС/ХСС в правящую коалицию), согласно исследованиям, получат около 23%, ХДС прочат всего 13%. На федеральном уровне АдГ сейчас идет вровень с ХДС/ХСС — согласно опросу Insa, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то и те и другие получили бы около 25%.

Как отмечают журналисты ZDF, христианские демократы не до конца довольны Мерцем из-за его провалов во внутренней политике. Пока он укрепляет имидж ФРГ на международной арене, выстраивая в том числе отношения с президентом США Дональдом Трампом, немцы не видят положительных эффектов от действий кабинета в области социальной политики. Более того, они обеспокоены постоянными заявлениями канцлера, что необходимо больше работать. В частности, не так давно Мерц предложил ужесточить ограничения, связанные с частичной занятостью, что вызвало волну негодования.

Накануне съезда Мерц вновь отметил, что немцам пора принять необходимость изменить свое отношение к работе. «Баланс и четырехдневная неделя. Вы можете. Отлично, каждый может делать, что хочет. Но если мы хотим сохранить наше процветание, то мы все должны собраться», — заявил он.

В этом году Мерц также намерен наконец запустить реформу пенсионной системы. На 23 февраля запланировано заседание экспертной группы, которая должна предложить способы ее реализации. Знакомые с ходом обсуждений источники Bild рассказали, что на столе в том числе идея повышения пенсионного возраста до 70 лет. По данным Федерального статистического управления Германии (Destatis), ни в одном другом государстве ЕС не наблюдается столь высокая доля занятых в возрасте от 55 до 64 лет, как в ФРГ.

В декабре 2025-го правительству Мерца с трудом удалось избежать кризиса в связи с инициированными им изменениями в пенсионном законодательстве. Первоначально группа депутатов из молодежного крыла ХДС/ХСС отказалась поддержать правительственный законопроект, который в том числе предусматривал сохранение фиксированной пенсионной ставки на уровне 48% от средней зарплаты, для чего только в 2026 году из федерального бюджета должно быть выделено €128 млрд. Молодежное крыло партии посчитало несправедливым такой подход, однако 5 декабря бундестаг абсолютным большинством все же одобрил реформу.

Рар отмечает, что политическая судьба Мерца напрямую зависит от экономического положения в Германии. «Если правящей коалиции не удастся в течение следующих двух лет изменить экономическую и социальную ситуацию к лучшему, то это правительство, как и прежнее, потерпит крах. Не исключены досрочные выборы в парламент и избрание нового канцлера», — считает политолог.

Die Welt пишет, что в Штутгарте Мерц «должен ясно дать понять своей партии, что Германия должна набрать обороты и сбросить балласты». В частности, по мнению издания, необходимо наконец провести обещанную канцлером реформу государства всеобщего благосостояния. «Нам нужна отмена пенсии в 63 года, увязка возраста выхода на пенсию с увеличением продолжительности жизни и возвращение льгот по страхованию на случай длительного ухода к уровню, существовавшему до последнего увеличения пособий. Система здравоохранения нуждается в повышении эффективности, а не в постоянном увеличении взносов», — резюмирует издание.

Министерство экономики ФРГ еще в конце января ухудшило экономический прогноз роста ВВП: на 2026 год с 1,3 до 1,0%, на 2027-й — с 1,4 до 1,3%. Согласно февральскому опросу Центра европейских экономических исследований (ZEW), индекс ожиданий инвесторов в Германии снизился до 58,3 пункта, а в январе составлял 59,6 пункта.