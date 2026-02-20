Актриса Драпеко в шестой раз выдвинется в Госдуму

Елена Драпеко — депутат последних пяти созывов Госдумы — вновь примет участие в парламентских выборах, сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов

Елена Драпеко (Фото: пресс-служба нижней палаты парламента / АГН «Москва»)

Актриса Елена Драпеко пойдет на выборы в Думу следующего созыва, сообщил РБК лидер партии Сергей Миронов.

Миронов заверил, что Драпеко «точно пойдет и станет депутатом» на выборах в сентябре. Сейчас она представляет в палате Северо-Восточный избирательный округ — Санкт-Петербург. Пойдет ли Драпеко на следующие выборы снова от округа или по партийному списку, Миронов не уточнил.

«Это будет зависеть от Сергея Михайловича [Миронова] и съезда, — ответила Драпеко РБК на вопрос о своем выдвижении. — Если меня поставят, то пойду». Она отметила, что у нее много неисполненных планов в законодательной деятельности. «Но если я не пойду, я готова передать все свои заботы следующему депутату», — добавила она.

В Госдуме нынешнего созыва Драпеко занимает пост первого заместителя председателя комитета по культуре. Она была соавтором поправок, которые уточнили нормы о демонстрации нацистской символики и разрешили ее показывать в произведениях искусства, литературы, науки, а также в СМИ, если это не является ее пропагандой или оправданием преступлений фашистской Германии. Она также была соавтором законопроекта о безопасности на концертах, который обязывает организаторов мероприятия обеспечивать ее. После принятия закона об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильмам, дискредитирующим традиционные ценности (Драпеко не была его соавтором), она допустила, что фильмы Алексея Балабанова могут подвергнуться цензуре или запрету.

Впервые Драпеко была избрана в парламент в 1999 году по списку КПРФ, была зампредом комитета по культуре и туризму. В 2003 году прошла в IV созыв Госдумы также от КПРФ. После этого Драпеко перешла в «Справедливую Россию» и избиралась в парламент уже от этой партии.

На выборах 2021 года Елена Драпеко была избрана депутатом в Северо-Восточном округе, набрав 31,5% голосов. Она обошла Елену Рахову от «Единой России» (23,9%), Дмитрия Дмитриева от КПРФ (11,7%), Дмитрия Медведева от «Новых людей» (7,55%), Дмитрия Нестерова от ЛДПР (5,37%) и других кандидатов.