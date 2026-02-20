 Перейти к основному контенту
Политика
0

Суд изъял в пользу государства систему авиабронирования Leonardo

Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в собственность государства имущества у нынешних владельцев крупнейшего российского оператора системы авиабронирования Leonardo
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Судья Никулинского районного суда Москвы Елена Кузнецова на заседании 20 февраля постановила удовлетворить в полном объеме антикоррупционный иск Генпрокуратуры об изъятии у нынешних владельцев крупнейшего российского оператора системы авиабронирования Leonardo, аэропортовой системы регистрации пассажиров и багажа Astra и других активов.

Иск рассматривался в закрытом от прессы режиме.

Иск был подан 4 февраля на основании 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», было указано в картотеке суда. Среди ответчиков 45 физических лиц, включая депутата Госдумы из фракции ЛДПР Рифата Шайхутдинова, миллиардера Ибрагима Сулейманова, председателя экспертного совета по апарт-отелям и сервисным апартаментам Российской гильдии управляющих и девелоперов Константина Сторожева, а также компании «Пика ИнвестментсЛимитед», «ХДХ-Хотел Девелопмент Холсиг СА», АО «Авиаконсорциум».

Надзорное ведомство потребовало изъять собственность, так как установило, что обеспечивающие предоставление критически значимых информационных услуг на воздушном транспорте «Сирена-Трэвел», ТКП и другие компании группы приобретены коррупционным путем, а также находятся под криминальным влиянием и иностранным контролем, сообщили ранее РБК два источника в ведомстве.

По данным источников РБК, Генпрокуратура выяснила, что это стало результатом преднамеренного банкротства государственного предприятия «Главное агентство воздушных сообщений гражданской авиации», проведенного в 2003 году. Агентство продавало билеты через сеть авиакасс и управление системой оформления воздушных перевозок «Сирена». Возглавлял агентство Рифат Шайхутдинов, сейчас он депутат Госдумы. По версии Генпрокуратуры, он отмывал средства и вкладывал их в недвижимость, в том числе в сеть отелей. План по захвату активов агентства он реализовал в сотрудничестве с Ибрагимом Сулеймановым и Татевосом Суриновым, рассказали собеседники РБК.

Басманный суд Москвы в октябре 2025 года арестовал Ибрагима Сулейманова по обвинению в организации двух убийств — председателя профсоюза «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова в 1999 году и бывшего главы ФСФО Георгия Таля в 2004 году, а также в покушении на убийство адвоката Ильи Перегудова в 2021 году. Вину бизнесмен не признает. Сулейманов был осужден за мошенничество и отмывание денег в середине 2000-х и отбыл более десяти лет заключения.

Рифат Шайхутдинов — депутат Госдумы из фракции ЛДПР, является почетным работником транспорта России. Дело против него о преднамеренном банкротстве Главного агентства воздушных сообщений гражданской авиации и присвоении государственного имущества в особо крупных размерах возбуждалось в 2004 году. В 2007 году Госдума отказалась лишить его неприкосновенности. В 2011 году дело было закрыто в связи с истечением сроков давности.

В ЛДПР после выхода публикации заявили, что Шайхутдинов не принимал участия в работе фракции, «не был вовлечен в ее деятельность и не участвовал в принятии фракционных решений».

Шайхутдинов в 2003–2011 годах был депутатом от ЛДПР. Затем возглавил исполком «Правого дела», после скандала с выходом из партии бизнесмена Михаила Прохорова и его сторонников стал председателем партии «Гражданская платформа». В Госдуму 7-го созыва избрался от «Гражданской платформы», вошел во фракцию ЛДПР.

Какие активы просила изъять Генпрокуратура

«Сирена-Трэвел» — это крупнейшая российская система бронирования авиабилетов Leonardo (названа в честь Леонардо да Винчи) и аэропортовая система регистрации пассажиров и багажа Astra. Как сообщил «Ростех» в 2022 году, «отечественное программное обеспечение [для российских авиакомпаний] разработано «Ростехом» и технологическим партнером госкорпорации — компанией «Сирена-Трэвел». Система призвана защитить персональные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования, дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок, сообщал «Ростех». Она стала альтернативой, в частности, американским Sabre и Navitaire, а также испанской Amadeus.

В числе ответчиков было указано АО «Авиаконсорциум», которому по состоянию на октябрь 2022 года принадлежали 25% в ООО «Автовал», которое, в свою очередь, в то же время владело 20-процентной долей «Сирена-Трэвел», следует из данных системы СПАРК.

Указаны в ответчиках и два иностранных юрлица. По данным системы СПАРК, швейцарская HDH-Hotel Development Holding SA и зарегистрированная в ОАЭ «Пика Инвестментс Лимитед» владеют компанией «Вест бридж отель». На ее балансе, в свою очередь, находится гостиничный комплекс Novotel на улице Маяковского в Санкт-Петербурге (14,1 тыс. кв. м) на 233 номера. Бренд Novotel, под которым работает гостиница, принадлежит французскому гостиничному оператору Accor (в портфеле группы также сети отелей Sofitel, Mercure, Ibis и другие).

Надежда Сарсания
Генпрокуратура Рифат Шайхутдинов суд Москва авиация ЛДПР Госдума Минтранс
