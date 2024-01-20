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Политика ,  
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Литва предложила вложить деньги вместо носка в танк

Минэкономики Литвы предложило гражданам вложить деньги вместо носка в танк
Литва может увеличить оборонный бюджет с помощью гособлигаций, министр экономики предложила подумать: хранить деньги в носке или инвестировать в вооруженные силы. МИД Литвы сообщал о подсчете часов до следующего «этапа эскалации»
Фото: Chromorange / Bilderbox / Global Look Press
Фото: Chromorange / Bilderbox / Global Look Press

Минэкономики Литвы обсудит увеличение финансирования оборонных нужд до 3% от ВВП, среди источников средств — займы у граждан страны, сообщила телекомпании LRT министр Аушрине Армонайте.

«Есть способы, например, взять деньги в кредит у населения. Я слышала критику идеи таких облигаций, но ведь есть немало финансов, которые хранят люди. Может, лучше все-таки не в носке держать, а вложить в танк», — сказала Армонайте.

Министр отметила, что государство вряд ли установит высокие проценты, но отметила, что литовцы добровольно поддерживают Украину и отнесутся к этому с пониманием.

Финансирование нацобороны Литвы в 2024 году составит 2,75% от ВВП.

Страны НАТО после присоединения Россией полуострова Крым договорились тратить на оборону не менее 2% от ВВП — вернув среднее положение времен холодной войны. Однако к 2022 году только несколько стран выполнили это обещание: Греция, Великобритания, Польша, Эстония, Латвия и Литва, США, Хорватия и Словакия.

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Латвия, Литва и Эстония в январе договорились построить на восточных границах (в том числе с Россией) «линию обороны».

«Этой инициативой мы стремимся создать эффективный комплекс мер контрмобильности во всех трех странах Балтии, которые входят в число наиболее уязвимых перед угрозой со стороны России. Это позволит остановить возможное продвижение противника через границу», — сказал литовский министр обороны Арвидас Анушаускас. Он также отметил продолжающееся сотрудничество с США по РСЗО HIMARS.

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По мнению главы литовского МИДа Габриэлюса Ландсбергиса, Европа находится в большой опасности, и потому власти республики «считают часы до следующего этапа российской эскалации». Он назвал кошмарным сценарий, при котором США после возвращения Дональда Трампа на пост президента выводят войска из Европы.

В то же время в литовском Минобороны усомнились, что прямой вооруженный конфликт с Россией близок: «Пока не завершились бои в Украине, трудно предполагать, что Россия перераспределит приоритеты и начнет сплачивать силы в других направлениях».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Литва гособлигации
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