Вдова Кирка заявила о планах добиться избрания Вэнса президентом США
Эрика Кирк, вдова убитого американского ультраправого активиста Чарли Кирка, заявила, что основанная ее мужем организация будет добиваться избрания Джей Ди Вэнса президентом США в 2028 году.
«Мы сосредоточены на задачах на 2026 и 2028 годы <…> Мы собираемся обеспечить президенту Трампу присутствие в Конгрессе в течение всех четырех лет. Мы собираемся добиться избрания друга моего мужа Джей Ди Вэнса на 48-й срок», — сказала она на конференции Turning Point USA.
Turning Point USA — некоммерческая организация, основанная Чарли Кирком и бизнесменом Уильямом Монтгомери в 2012 году. Она занимается продвижением консервативной политики в школах, колледжах и университетах. До убийства в сентябре 2025 года Кирк занимал пост генерального директора Turning Point USA. После его смерти организацию возглавила Эрика Кирк.
The Wall Street Journal писала, что Кирк был близким другом Вэнса и способствовал его политической карьере, в частности поддержал его предвыборную кампанию в сенат конгресса США, а также позднее познакомил его с семьей президента Дональда Трампа. После убийства Кирка вице-премьер отказался от планов поездки в Нью-Йорк для участия в церемонии памяти жертв терактов 11 сентября, чтобы встретиться с семьей активиста.
The Washington Post отмечает, что сам Вэнс еще не заявил о намерении баллотироваться на пост президента, но борьба республиканцев за этот пост уже началась. Кандидатуру Вэнса на выборах 2028 года ранее поддержал госсекретарь Марко Рубио. Действующий американский лидер отмечал, что говорить о претендентах на пост президента пока рано. При этом Трамп признавал, что на данный момент Вэнс является фаворитом.
Материал дополняется
