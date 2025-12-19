 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

Вдова Кирка заявила о планах добиться избрания Вэнса президентом США

Джей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Эрика Кирк, вдова убитого американского ультраправого активиста Чарли Кирка, заявила, что основанная ее мужем организация будет добиваться избрания Джей Ди Вэнса президентом США в 2028 году.

«Мы сосредоточены на задачах на 2026 и 2028 годы <…> Мы собираемся обеспечить президенту Трампу присутствие в Конгрессе в течение всех четырех лет. Мы собираемся добиться избрания друга моего мужа Джей Ди Вэнса на 48-й срок», — сказала она на конференции Turning Point USA.

Turning Point USA — некоммерческая организация, основанная Чарли Кирком и бизнесменом Уильямом Монтгомери в 2012 году. Она занимается продвижением консервативной политики в школах, колледжах и университетах. До убийства в сентябре 2025 года Кирк занимал пост генерального директора Turning Point USA. После его смерти организацию возглавила Эрика Кирк.

The Wall Street Journal писала, что Кирк был близким другом Вэнса и способствовал его политической карьере, в частности поддержал его предвыборную кампанию в сенат конгресса США, а также позднее познакомил его с семьей президента Дональда Трампа. После убийства Кирка вице-премьер отказался от планов поездки в Нью-Йорк для участия в церемонии памяти жертв терактов 11 сентября, чтобы встретиться с семьей активиста.

The Washington Post отмечает, что сам Вэнс еще не заявил о намерении баллотироваться на пост президента, но борьба республиканцев за этот пост уже началась. Кандидатуру Вэнса на выборах 2028 года ранее поддержал госсекретарь Марко Рубио. Действующий американский лидер отмечал, что говорить о претендентах на пост президента пока рано. При этом Трамп признавал, что на данный момент Вэнс является фаворитом.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта

США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины

Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным

WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая

Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 94,25 (+0,11) Инвестиции, 18 дек, 17:49 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 80,03 (-0,35) Инвестиции, 18 дек, 17:49
Совфед одобрил закон о возврате земель жителям трех приграничных регионов Недвижимость, 11:57
Как регионы решают проблему IТ-кадров Отрасли, 11:57
Искусство жить: как устроен премиальный ЖК в Марьиной роще РБК и TATE, 11:56
Прямая линия Владимира Путина. Прямая трансляция Политика, 11:55
Началась прямая линия Путина Политика, 11:55
Совфед одобрил ужесточение наказаний за дезертирство для экс-заключенных Общество, 11:51
Вы можете больше: какие техники помогут сделать быстрый рывок в карьере Образование, 11:50
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Новый глава «Слуги народа» исключил планы ребрендинга партии Политика, 11:50
Трамп выступит с обращением на необъявленную тему 19 декабря Политика, 11:44
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Совфед одобрил удвоение штрафов за перевозку детей без автокресел Общество, 11:39
В Минусинске в 530 частных домах установили автоматизированные котлы Пресс-релиз, 11:34
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 11:30
Владимир Путин подводит итоги года. Онлайн Политика, 11:30