WP узнала о «растущем разочаровании» в Пентагоне из-за атак на базы США

В Пентагона нарастает недовольство нынешней тактикой США по сдерживанию иранских «прокси» из-за участившихся атак на американские базы, узнала WP. По данным газеты, Байден считает, что чрезмерная реакция приведет к эскалации

Фото: Ahmed Mardnli / EPA / ТАСС

Резкий рост числа нападений на американские военные базы, расположенные в Ираке и Сирии, вызывают разочарование у всё большего числа представителей Пентагона США, которые недовольны нынешней стратегией, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Как отмечает WP, по мнению некоторых военных чиновников, стратегия США по противодействию иранским «прокси», в частности — ограниченные ответные авиаудары, — вызывает много вопросов. «Не существует четкого определения того, чему именно мы противостоим. Сможем ли мы сдержать подобные иранские атаки в будущем? Ну, сейчас то явно не работает», — заявил один из представителей министерства обороны.

Помимо беспокойства в Пентагоне, продолжающаяся война Израиля и ХАМАС, жертвами которой уже стали свыше 13 тыс. гражданских палестинцев, также вызывает обеспокоенность в Белом доме, пишет WP. По данным газеты, президент США Джо Байден и его заместители полагают, что любая чрезмерная реакция на нападение на американские базы может спровоцировать более масштабный конфликт.

WP подсчитала, что с 7 октября по 17 ноября американские военные базы в Сирии и Ираке подвергались атакам 61 раз. Чаще других атаковали авиабазу Аль-Асад в Ираке — 14 раз.

Издание напоминает, что в ответ на атаки американских баз Байден санкционировал три раунда авиаударов — все по восточной Сирии. По данным Пентагона, в результате ударов были уничтожены предполагаемые склады с оружием и боеприпасами, командный пункт и учебный центр. Однако ни одна из операций «не смогла замедлить ритм враждебной деятельности, которая во всех случаях возобновилась почти сразу», отмечает WP.

Высокопоставленный источник газеты в Пентагоне рассказал, что президенту были предоставлены дополнительные варианты действий. Он также сообщил, что в министерстве растут сомнения по поводу нынешнего подхода.

С начала войны Израиля и ХАМАС нападения на военные базы США и силы коалиции в Ираке и Сирии выросли в разы. Официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер рассказывал, что десятки американских военных в ходе атак получили легкие ранения. Он также охарактеризовал нападения на базы как «небольшие по масштабу», но «тревожные и опасные».

CNN со ссылкой на американскую разведку в начале ноября писал, что Иран готовит ответ на действия ЦАХАЛ в секторе Газа, который, однако, не подразумевает прямого столкновения с Израилем и США. По данным источников телеканала, незначительные атаки прокси-групп Тегерана, к которым относится «Хезболла», позволяют ему выглядеть в этом конфликте как «действующая сила», вместе с этим избегая прямого конфликта.



В Министерстве обороны США ранее заявили, что допускают возможность боевых действий против КСИР и связанных с ним группировок.