Политика
0

Писториус счел российский Северный флот угрозой для линий связи НАТО

Писториус считает, что Россия занимается «ремилитаризацией» Арктики. По мнению министра обороны Германии, нужно «защищать» расположенные там «важные торговые пути и линии связи»

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о потенциальной угрозе российского Северного флота линиям связи и транспорта НАТО. Об этом он сказал в интервью изданию Bild.

«Важные торговые пути и линии связи проходят через Арктику и Северную Атлантику. Мы должны защищать их сегодня как никогда. Потому что Путин бросает вызов нашей безопасности и там. Он ремилитаризует Арктику. Российский Северный флот представляет потенциальную угрозу линиям связи и транспорта между союзниками по НАТО», — сказал он.

Писториус заявил о готовности «убивать российских солдат» в случае войны
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

По его словам, благодаря российским атомным подводным лодкам «Москва может поражать цели в Европе».

«Мы противостоим этой потенциальной угрозе посредством прочного партнерства в области морской безопасности, в котором также участвует Канада», — добавил Писториус.

В марте директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявлял, что НАТО создало дополнительные угрозы безопасности России в Арктике. «В текущих геополитических условиях с подачи западных стран в Арктике нарастают, к сожалению, негативные тенденции», — сказал дипломат.

Глава российского МИДа Сергей Лавров в мае говорил о том, что страны Североатлантического альянса пытаются милитаризировать Арктику. По его словам, реакция Москвы на это будет «как концептуальной, так и практической». «Если мы посмотрим на север континента, то фиксируем там откровенные попытки милитаризации Арктики, поиска предлогов для проникновения туда инфраструктуры НАТО», — сказал Лавров.

Он добавил, что страна заинтересована не в бесконечной конфронтации с какой-либо стороной, а в гарантиях безопасности, стабильности и равных условиях развития для всех государств.

Президент России Владимир Путин отмечал, что в Евросоюзе «нагнетают истерию» на тему того, что страна может напасть на НАТО. «Уймитесь, спите спокойно», — добавил президент и призвал политиков обратить внимание на то, что происходит в европейских городах, экономике и политической сфере.

Алена Нефедова
Борис Писториус Германия Минобороны Арктика НАТО Северный флот
