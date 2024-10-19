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Военная операция на Украине ,  
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Порошенко заявил, что защищал Киев, когда власть покинула город в 2022-м

Сюжет
Военная операция на Украине
По словам Порошенко, он «с оружием в руках» обеспечивал защиту Киева и эвакуацию близлежащих городов в начале конфликта, в то время как власти покинули столицу. Офис Зеленского тогда опровергал его отъезд из Украины
Петр Порошенко
Петр Порошенко (Фото: PresidentPoroshenko / Telegram)

Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал, что в первые часы после начала конфликта России и Украины в феврале 2022 года власть покинула Киев, и политик обеспечивал организацию защиты украинской столицы. Такое заявление Порошенко сделал на телеканале «Прямой», отрывок программы публикует УНИАН.

«Я здесь, с оружием в руках, когда вся власть сдриснула из Киева, мы сформировали батальоны, <...> мы обеспечили эвакуацию Бучи, Гостомеля, Ирпеня, блокпосты, раздача оружия и <...> защита Киева», — сказал он.

Перечисленные им города находятся под Киевом и в начале боевых действий в 2022 году были взяты под контроль российских войск. В апреле армия России покинула их по достигнутой в Стамбуле договоренности о сокращении «военной активности на киевском и черниговском направлениях».

Офис президента Украины в начале марта 2022-го опровергал, что Владимир Зеленский покинул страну.

Порошенко был президентом Украины в 2015-2019 годах. Сейчас он — депутат Верховной Рады, лидер партии «Европейская солидарность».

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Петр Порошенко

Бывший президент неоднократно критиковал действия нынешних украинских властей в ходе конфликта с Россией и в контексте внутренней ситуации на Украине. В марте он раскритиковал парламентариев за «оторванную от реальной жизни» повестку, которая не учитывает важные вопросы для обороноспособности и национальной безопасности страны, и призвал сосредоточиться на строительстве фортификационных сооружений.

Летом политик обратил внимание на энергетические проблемы Украины. Он призвал к срочным мерам, чтобы избежать тяжелых последствий зимой. Депутатов Рады Порошенко обвинял в том, что они бездействуют и работают под кондиционерами (тогда в июле стояла сильная жара) в то время, как украинцы страдают без света и других коммунальных удобств.

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Петр Порошенко

политик, бывший президент Украины
26 сентября 1965 года
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