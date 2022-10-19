Власти Ивано-Франковской области сообщили о пожаре на Бурштынской ТЭС

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 октября
EUR ЦБ: 60,11 (-0,42) Инвестиции, 16:18
Курс доллара на 20 октября
USD ЦБ: 61,59 (-0,11) Инвестиции, 16:18
Ранняя менопауза: как распознать и что делать РБК Life, 18:57
Хореограф Павел Глухов — о независимости, эмоциональном багаже и Генделе Стиль, 18:52
Глава Interactive Brokers предсказал обвал индекса S&P500 до 3000 пунктов Инвестиции, 18:50
Момент обстрела администрации Энергодара из HIMARS. Видео Политика, 18:49
Прокурор запросил братьям Магомедовым сроки более 20 лет Политика, 18:48
Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта Политика, 18:47
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:45
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Сына экс-главы РЖД Якунина задержали в Норвегии за запуск беспилотника Политика, 18:40
Зачем водителям-новичкам нужны ученические права Партнерский проект, 18:39
Сенатор исключил участие срочников в операции при военном положении Политика, 18:36
«Спартак» включил 18-летнего дебютанта в основу на игру с «Факелом» Спорт, 18:24
Минфину пришлось повысить доходность на аукционе ОФЗ Инвестиции, 18:21
Кадыров назвал отличным решением введение военного положения в регионах Политика, 18:18
TikTok запретит некоторые функции для несовершеннолетних пользователей Life, 18:16
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти Ивано-Франковской области сообщили о пожаре на Бурштынской ТЭС

Глава администрации Ивано-Франковской области: на Бурштынской ТЭС произошел пожар
Бурштынская ТЭС обеспечивает 5 млн потребителей в трех западных областях Украины, в результате удара на ней произошел пожар. Всего за день, по данным украинской компании ДТЭК, пострадали три энергообъекта
Вид на Бурштынскую ТЭС
Вид на Бурштынскую ТЭС (Фото: Wikimedia Commons)

В Ивано-Франковской области обстреляна Бурштынская ТЭС, на ней произошел пожар, сообщила в видеообращении в телеграм-канале глава администрации региона Светлана Онищук.

«Сегодня снова наша область подверглась ракетным обстрелам. Имеем попадание по Бурштынской ТЭС, в результате которого произошел пожар. Все службы работают, спасатели на месте. Слава богу, жертв нет», — сказала она (цитата по «Гордон»).

По ее словам, дорогу возле электростанции перекрыли, организован объезд. Позднее Онищук сообщила, что пожар на ТЭС потушили.

Энергетическая компания ДТЭК сообщила на сайте, что за день пострадали три ее объекта. «Обстреляны еще два энергообъекта ДТЭК Энерго. Таким образом, на сегодняшний день пострадали уже три предприятия компании. <...> В результате удара оборудованию предприятий нанесен значительный ущерб», — заявили там, добавив, что никто не пострадал.

Администрация Киева на своем сайте сообщила, что «из-за нарушения в сетях ДТЭК Киевские сети произошло аварийное отключение электроэнергии для жителей Дарницкого района». Причины выясняются.

Читайте на РБК Pro
Pro
Какие приемы помогут лучше понимать своих клиентов: лекция профессора MBA
Лекция
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Дивидендные аристократы США. Что лучше выбрать
Статьи
Pro
Болит поясница: комплекс упражнений, чтобы с этим справиться
Видео
Pro
«Зайти с нулем в кармане». Почему у российских маркетплейсов особый путь
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Что будет с ценами на газ после плана ЕС по борьбе с энергокризисом
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock О чем не нужно писать в резюме на английском языке
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Просто плохая концентрация или СДВГ: как отличить у взрослого
Статьи
Pro
Как избежать ошибочных суждений: объясняет Даниэль Канеман и его коллеги
Саммари

Ранее 19 октября глава Винницкой области Сергей Борзов сообщил, что регион находится под ракетным обстрелом, а позднее написал, что было «попадание» по энергетическому объекту. Звуки взрывов были слышны в Киеве и Ивано-Франковске, ПВО работала в Чернигове. Ночью глава администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о разрушении объекта энергетики, в ДТЭК также говорили о ночном обстреле энергетического объекта.

Минобороны России сообщило, что российские военные нанесли удары по системам управления и объектам энергетики Украины, «все назначенные объекты поражены».

Бурштынская ТЭС обеспечивает электроэнергией до 5 млн потребителей в трех областях Западной Украины — Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской. Она была введена в эксплуатацию в 1969 году, мощность составляет 2300 мВт. В 2002 году Бурштынскую ТЭС отделили от объединенной энергосистемы Украины, она начала работать в составе «Бурштынского острова» и параллельно с объединенной энергетической системой европейских стран (ENTSO-E). Часть блоков ТЭС постоянно производит энергию на экспорт, но 11 октября Украина объявила о его приостановке из-за обстрелов для «стабилизации собственной энергетической системы».

Авторы
Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Ивано-Франковская область энергетика Киев ТЭС Украина Военная операция на Украине
Материалы по теме
На Украине назвали масштабы поражения энергетической инфраструктуры
Политика
Военная операция на Украине. Главное
Политика
Кадыров пообещал, что на Украине «мало не покажется никому»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter