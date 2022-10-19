Власти Ивано-Франковской области сообщили о пожаре на Бурштынской ТЭС

Бурштынская ТЭС обеспечивает 5 млн потребителей в трех западных областях Украины, в результате удара на ней произошел пожар. Всего за день, по данным украинской компании ДТЭК, пострадали три энергообъекта

Вид на Бурштынскую ТЭС (Фото: Wikimedia Commons)

В Ивано-Франковской области обстреляна Бурштынская ТЭС, на ней произошел пожар, сообщила в видеообращении в телеграм-канале глава администрации региона Светлана Онищук.

«Сегодня снова наша область подверглась ракетным обстрелам. Имеем попадание по Бурштынской ТЭС, в результате которого произошел пожар. Все службы работают, спасатели на месте. Слава богу, жертв нет», — сказала она (цитата по «Гордон»).

По ее словам, дорогу возле электростанции перекрыли, организован объезд. Позднее Онищук сообщила, что пожар на ТЭС потушили.

Энергетическая компания ДТЭК сообщила на сайте, что за день пострадали три ее объекта. «Обстреляны еще два энергообъекта ДТЭК Энерго. Таким образом, на сегодняшний день пострадали уже три предприятия компании. <...> В результате удара оборудованию предприятий нанесен значительный ущерб», — заявили там, добавив, что никто не пострадал.

Администрация Киева на своем сайте сообщила, что «из-за нарушения в сетях ДТЭК Киевские сети произошло аварийное отключение электроэнергии для жителей Дарницкого района». Причины выясняются.

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Ранее 19 октября глава Винницкой области Сергей Борзов сообщил, что регион находится под ракетным обстрелом, а позднее написал, что было «попадание» по энергетическому объекту. Звуки взрывов были слышны в Киеве и Ивано-Франковске, ПВО работала в Чернигове. Ночью глава администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о разрушении объекта энергетики, в ДТЭК также говорили о ночном обстреле энергетического объекта.

Минобороны России сообщило, что российские военные нанесли удары по системам управления и объектам энергетики Украины, «все назначенные объекты поражены».