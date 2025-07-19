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Замглавы Минфина Чебесков возглавил совет Российско-киргизского фонда

Иван Чебесков
Иван Чебесков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил на должность председателя совета Российско-киргизского фонда развития заместителя министра финансов Ивана Чебескова. Соответствующее распоряжение главы правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Российско-киргизский фонд развития учрежден в соответствии с соглашением между правительством двух стран от 24 ноября 2014 года. Его цель — содействие экономическому сотрудничеству между Россией и Киргизией, модернизации и развитию киргизской экономики, а также поддержка киргизского бизнеса в адаптации к условиям Евразийского экономического союза. Фонд на льготных условиях кредитует наиболее перспективные с экономической точки зрения проекты в Киргизии.

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Ранее пост председателя совета фонда занимал Тимур Максимов, который до октября 2023 года был заместителем министра финансов.

Иван Чебесков стал замглавы Минфина в ноябре 2023 года. До этого с 2020-го по 2023 год он возглавлял департамент финансовой политики Минфина. В 2013-2016 годах Чебесков занимал должность исполнительного директора в «ЮБиЭс банке», а после — начальника управления, вице-президента ВТБ.

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Киргизия Россия фонд Минфин Михаил Мишустин Иван Чебесков
Михаил Мишустин фото
Михаил Мишустин
политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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