Кто претендует на пост премьера Великобритании. Инфографика

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 57,15 (-0,73) Инвестиции, 18 июл, 16:22
Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 56,56 (-1,27) Инвестиции, 18 июл, 16:22
Как облегчить симптомы аллергии и можно ли ее вылечить Pro, 13:32
Как решить многолетнюю проблему пробок в мегаполисе Партнерский проект, 13:30
ФАС обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства Бизнес, 13:29
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:20
Суд отказался регистрировать бренд компании Прохорова для метавселенной Технологии и медиа, 13:11
Как экономить и при этом не чувствовать себя несчастным Pro, 13:11
ЕС введет санкции против гендиректора УГМК, «Хирурга» и Собянина Политика, 13:11
Манипуляторы на рынке: как «киты» используют нас в своих целях Крипто, 13:10
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Мозаика, мосты и работа по дому: как восстановить силы после тяжелого дня РБК и ГАЛС, 13:08
В США сообщили об успешном испытании гиперзвукового оружия Политика, 12:59
Навка заявила, что Ханю до «космоса» поднял планку в фигурном катании Спорт, 12:55
Аналитики Grayscale спрогнозировали продолжение криптозимы до декабря Крипто, 12:51
В Москве простились с легендой «Спартака» Георгием Ярцевым Спорт, 12:51
ЕС ужесточит санкции против «Сбера» и введет их против «Юнармии» Политика, 12:51
Политика ,  
0 

Кто претендует на пост премьера Великобритании. Инфографика

Во вторник пройдет четвертый тур голосования в рамках выборов нового премьер-министра Великобритании. Замена потребовалась после того, как в начале июля Борис Джонсон объявил об отставке. Кто претендует на пост — в инфографике РБК

Выборы проходят среди парламентариев — членов Консервативной партии, голосуют за них коллеги по фракции. Голосование в парламенте идет в несколько туров, во второй тур проходят все кандидаты, набравшие 30 голосов и более из 358 (такова численность фракции консерваторов), далее в каждом туре выбывает тот, кого поддержало наименьшее количество однопартийцев.

Всего выдвинули кандидатуры 11 консерваторов (для выдвижения нужно было заручиться поддержкой 20 членов палаты общин от Консервативной партии), процесс выборов формально начался 12 июля. По итогам третьего тура борьбу за премьерское кресло продолжили четверо кандидатов. Из гонки выбыл глава парламентского комитета по международным делам Том Тугендхат, набравший 31 голос. Лидерство по-прежнему удерживает экс-министр финансов Риши Сунак.

Четвертый тур пройдет 19 июля. Голосование продолжится до момента, пока участниками гонки не останутся двое кандидатов. Ожидается, что это произойдет на той же неделе. Затем к выборам премьера присоединятся все члены Консервативной партии Британии, по данным на 2021 год, их насчитывалось около 200 тыс.

Голосование пройдет по почте и будет продолжаться до 2 сентября. Результаты будут подсчитываться до 5 сентября, когда и будет объявлено имя нового премьер-министра. Борис Джонсон будет премьером до 6 сентября, после чего передаст полномочия новому главе кабинета министров.

Отставка Джонсона с поста премьера Великобритании

Борис Джонсон объявил об отставке 7 июля 2022 года. Это случилось после увольнения десятков сотрудников правительства Британии на фоне скандала с бывшим заместителем организатора правящей Консервативной партии в парламенте Крисом Пинчером. Тот устроил дебош в лондонском клубе для консерваторов «Карлтон» на улице Пикадилли и приставал к двум мужчинам. Когда об этом стало известно публично, Пинчер извинился и подал в отставку. Выяснилось, что Джонсон, ранее назначая Пинчера на высокие посты, знал о парламентском расследовании о домогательствах в его отношении. Джонсон в интервью Sky News извинился перед избирателями и заявил, что сожалеет о своих решениях по назначениям Пинчера.

Это не первый скандал с участием Бориса Джонсона. В 2021 году резонанс вызвали публикации о проведении вечеринок для членов правительства Британии во время локдауна в разгар пандемии. В июне 2022 года в Консервативной партии по инициативе 50 депутатов прошло голосование по вопросу о недоверии Джонсону. Большинство консерваторов проголосовали против предъявления вотума (211), за — 148. Джонсон сохранил пост лидера партии и должность премьера.

Борис Джонсон занимал должность премьер-министра с июля 2019 года, он стал одним из глав британского правительства с самым коротким сроком пребывания на этом посту с 1900 года. До того как Джонсон возглавил Консервативную партию, он успел побывать главой МИДа и мэром Лондона.

Чем запомнился премьер-евроскептик Борис Джонсон. Фотогалерея
Фотогалерея 
Фото:Alberto Pezzali / AP

Читайте на РБК Pro
Pro
Как перестать обкрадывать бизнес ради личных нужд: пять правил
Инструкции
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни
Статьи
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Oli Scarff/Getty Images В Москве может освободиться 1,5 млн кв. м офисов: что с ними делать
Прогнозы
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффетт
Статьи
Pro
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Пять люксовых марок идут на биржу. Что важно знать про Lanvin Group
Статьи
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Как облегчить симптомы аллергии и можно ли ее вылечить
Статьи
Авторы
Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
При участии
Анастасия Антипова
Великобритания премьер-министр Консервативная партия Борис Джонсон
Материалы по теме
Кандидаты на пост премьера Британии отказались брать на работу Джонсона
Политика
Кандидат в премьеры пообещала продолжить политику Джонсона по Украине
Политика
Times узнала о призыве Джонсона к выбывшим из гонки за пост премьера
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter