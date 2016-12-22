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Защитные меры ЕС затронули украинскую металлопродукцию
Политика, 15:55
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Защитные меры ЕС затронули украинскую металлопродукцию
Киев рассчитывает, что ЕС не будет применять квоты на поставки продукции украинской черной металлургии, попавшей под действие временных ограничительных мер, мотивируя это соглашением об ассоциации с Евросоюзом
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Меры Европейского союза, призванные защитить его рынок от негативных последствий пошлин на сталь, затронули 11 видов украинской продукции, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

Это нержавеющая арматура и легкие секции, трубы для газопроводов, профильные секции, горячекатаные листы и полосы, холоднокатаные листы, стальные квадратные заготовки, прутки, катанка из нелегированной и легированной стали, уголки и специальные профили, а также бесшовные нержавеющие трубы и нелегированные провода. Еще 17 видов изделий, в отношении которых расследование продолжается, пока ограничениями не затронуты.

Апеллируя к соглашению об Ассоциации с ЕС и создании зоны свободной торговли, Киев настаивает, что для его продукции должно быть сделано исключение, а для товаров, которые оказались одновременно под действием антидемпинговых и защитных мер, должен быть внедрен «компенсаторный механизм».

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Временные защитные меры были введены Европейской комиссией в отношении 23 категорий стальной продукции 17 июля.

Они могут действовать в течение максимум 200 дней и представляют собой квоты: при достижении размера среднего импорта каждой конкретной категории за последние три года на всю последующую продукцию этой категории будет применена пошлина в размере 25%.

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Свое решение Европейская комиссия обосновала необходимостью сократить негативные последствия для рынка ЕС от недавно введенных США ввозных пошлин на сталь.

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