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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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Пассажир вертолета Раиси выходил на связь и жаловался на самочувствие

МИД Ирана: пассажир вертолета Раиси выходил на связь после жесткой посадки
Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана
Имам города Тебриз два раза вышел на связь вскоре после ЧП с вертолетом, он заявлял, что чувствует себя плохо и слышит машины скорой помощи, сообщили в МИДе. В КСИР это не подтверждают
Фото: Azin Haghighi / Moj News Agency / WANA / Reuters
Фото: Azin Haghighi / Moj News Agency / WANA / Reuters

Имам мечети города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, который вместе с президентом Ирана Эбрахимим Раиси был на борту вертолета, совершившего жесткую посадку, после ЧП два раза выходил на связь, сообщает Press TV со ссылкой на замглавы иранского МИДа Мехди Сафари. Имам жаловался на плохое самочувствие.

Агентства Fars и Irna ранее передавали, что контакт удалось установить с одним из пассажиров (кем именно, не уточнялось) и членом экипажа.

По словам Сафари, аль-Хшем вышел на связь вскоре после ЧП, он заявлял, что слышит шум машин скорой помощи. Позднее Press TV со ссылкой на представителя Корпуса стражей исламской революции сообщил, что данные о выходе на связь находившихся в вертолете не соответствуют действительности.

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Несколько минут назад командующий силами Корпуса стражей исламской революции впровинции Восточный Азербайджан Асгар Аббас Гализаде заявил, что участники поисково-спасательной операции получили сигнал мобильного телефона одного из членов экипажа, они направились к месту ЧП.

В Красном Полумесяце сообщили, что видимость в районе жесткой посадки снизилась до 5 м, сейчас там сильный туман. Mehr передает, что в районе установилась пасмурная погода, периодически идут дожди.

На борту вертолета Раиси, помимо имама Тебриза, были также глава иранского МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор провинции Восточный Азербайджан. Неназванный иранский чиновник сообщал Reuters, что их жизни под угрозой, так как «информация, поступающая с места крушения, вызывает большую тревогу». Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал молиться за здоровье Раиси и его спутников.

Раиси возвращался со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на границе двух стран. Ряд государств, в том числе Россия, Ирак и Турция, заявили о готовности помочь Ирану в поисках вертолета.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Иран Эбрахим Раиси Вертолет авиакатастрофа КСИР

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