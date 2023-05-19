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Кипр освободит подозреваемых в подготовке убийства российского журналиста

Кипр освободит подозреваемых в подготовке покушения на российского журналиста
Правоохранительные органы Кипра не нашли доказательств готовящегося покушения и решили не заводить уголовное дело. Одного из россиян, предполагаемого «организатора», освободят, второго депортируют
Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters
Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Кипр отпустит двух россиян, задержанных по подозрению в подготовке покушения на российского журналиста, со ссылкой на источники сообщили издания Phileleftheros и Kathimerini.

По их информации, правоохранительные органы не нашли доказательств готовящегося покушения и в итоге решили не возбуждать уголовное дело. Одного из россиян — 62-летнего мужчину, который постоянно проживает в Пафосе, — освободят. Второго — 56-летнего россиянина, который прибыл на Кипр несколько дней назад и был назван предполагаемым исполнителем покушения, депортируют.

Как сообщает Kathimerini, у российского журналиста и 62-летнего мужчины были личные разногласия по политическим вопросам. Phileleftheros пишет, что разногласия были и финансовые. По данным издания, оба задержанных заявили, что не готовили никакого преступления и что их целью было «изобличить журналиста в некоторых серьезных вопросах».

РБК направил запросы в прокуратуру Кипра и посольство России.

Об аресте двух россиян по подозрению в попытке покушения Cyprus Times и Alpha Cyprus сообщили в ночь на 18 мая. Изначально следствие полагало, что 62-летний россиянин организовал приезд на остров 56-летнего мужчины, который согласился убить журналиста. Прибывший поселился в отеле в Лимассоле, там его 12 мая задержали силовики. На следующий день был задержан и сам «организатор». Мужчинам предъявили обвинение в сговоре для совершения убийства.

AlphaNews со ссылкой на местные власти сообщал, что готовящееся покушение было политически мотивировано. Срок ареста подозреваемых истекает в пятницу, 19 мая.

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