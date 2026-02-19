 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Польша лишила украинских беженцев льгот

Президент Польши подписал закон, который лишает украинцев льгот и спецстатуса
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинские беженцы потеряют доступ к бесплатной медицине, а также льготам на оплату жилья. Исключение будет сделано для раненых военнослужащих

Украинские беженцы лишаются льгот и специального статуса в Польше, соответствующий закон подписал президент Польши Кароль Навроцкий. Об этом сообщил пресс-секретарь Навроцкого Рафал Леськевич в X.

Украинцы потеряют доступ к бесплатной медицине, а также льготам на оплату жилья. Исключение будет сделано для раненых военнослужащих ВСУ, проходящих лечение в Польше, сообщает Rzeczpospolita.

Для легального продолжения пребывания в Польше украинцам предложат оформить вид на жительство сроком на три года. При этом подписанный документ продлевает срок законного пребывания в Польше для беженцев с Украины до 4 марта 2027 года.

Rzeczpospolita узнала, что Польша оставила без убежища 90% россиян
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Закон, упрощающий правила проживания, работы, доступа к пособиям и образованию для беженцев из Украины, был принят в 2022 году.

В сентябре прошлого года Навроцкий ужесточил контроль за выплатами социальных пособий для украинцев и других иностранцев. Это должно положить конец выплатам тем, кто не работает, не проживает в Польше и чьи дети не учатся в стране, пояснил тогда глава канцелярии президента Збигнев Богуцкий.

«Решения, содержащиеся в этом законе, фактически означают конец «туризма за пособиями» из Украины за счет польского налогоплательщика», — подчеркнул он. Согласно закону, право на пособия будет зависеть от трудовой деятельности иностранцев и обучения их детей в польских школах, доход должен составлять минимум 50% минимальной зарплаты.

Позднее, с 1 ноября, в Польше вступили в силу новые правила проживания украинских беженцев в центрах коллективного размещения. Бесплатное заселение и пребывание в них отныне доступно только для наиболее уязвимых категорий граждан: людей с инвалидностью, пенсионеров и беременных женщин.

Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Елена Чернышова
Польша украинские беженцы
