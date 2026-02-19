Трамп задремал на первом заседании «Совета мира». Видео
Президент США Дональд Трамп задремал на первом заседании «Совета мира» (создан для урегулирования конфликта в секторе Газа и решения других глобальных проблем), который 19 февраля открылся в Вашингтоне. На кадрах с трансляции видно, как американский лидер сидит с закрытыми глазами и выглядит спящим, пока идет выступление одного из делегатов.
Это не первый эпизод, когда Трамп выглядит спящим на публике. В конце 2025 года в соцсетях распространились кадры американского лидера с закрытыми глазами на пресс-конференции о снижении цен на препараты для диабетиков. При этом в Белом доме опровергают, что Трамп спит на официальных мероприятиях.
