Политика⁠,
0

«Росатом» сообщил о готовности принять высокообогащенный уран из Ирана

По словам Лихачева, «Росатом» технологически решит «любую проблему в духе партнерства с иранскими атомщиками и с народом Ирана». Россия еще летом 2025 года предлагала Ирану забрать излишки урана, но тот отказался
Алексей Лихачев
Алексей Лихачев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Госкорпорация «Росатом» готова помочь Ирану вывезти из республики высокообогащенный уран, заявил журналистам гендиректор корпорации Алексей Лихачев.

«Мы понимаем, что сегодня ведутся переговоры в разных форматах и обсуждаются разные сценарии судьбы высокообогащенного уранового продукта. У России есть опыт помощи Ирану в аналогичной ситуации 10 лет назад. Исходя из этого опыта, мы готовы эту работу произвести», — сказал он.

Как отметил Лихачев, параметры работы определит руководство Ирана. Он подчеркнул, что «Росатом» технологически решит «любую проблему в духе партнерства с иранскими атомщиками и с народом Ирана».

WSJ узнала, что Иран выразил США готовность передать уран России
Политика
Фото:Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В конце января американский президент Дональд Трамп заявил, что направил к Ирану американскую группировку — «огромную армаду» во главе с авианосцем Abraham Lincoln. Он призвал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение без ядерного оружия. В противном случае республике, по словам Трампа, грозит более мощный удар, чем летом 2025 года.

В июне 2025-го США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана, присоединившись к израильской военной кампании. Целями атаки стали подземные комплексы в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Россия в июле 2025 года сама предлагала Ирану забрать излишки обогащенного урана для дальнейшего обеднения и использования в энергетических целях, об этом сообщал глава МИДа Сергей Лавров. Как выяснил Axios, тогда иранская сторона отказалась рассматривать это предложение.

В начале февраля издание The New York Times сообщило, что секретарь Совета безопасности Ирана Али Лариджани передал президенту России Владимиру Путину сообщение о возможности передачи Москве запасов обогащенного урана страны. Представитель российского лидера Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, сказал, что этот вопрос уже давно находится в центре внимания, и Россия продолжает активно взаимодействовать с заинтересованными сторонами в рамках данной темы.

Позднее The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники также написал, что делегация Ирана на переговорах с США 17 февраля выразила готовность приостановить обогащение урана, передать часть своих запасов другой стране, например в Россию, и начать деловые отношения с американской стороной.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Росатом Алексей Лихачев уран Иран
