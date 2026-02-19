 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп рассказал, сколько заплатили участники Совета мира

Трамп: девять государств внесли в бюджет Cовета мира более $7 млрд
По словам Трампа, девять государств внесли в бюджет Совета мира более $7 млрд. Сами США, как заверил президент, направят $10 млрд
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Азербайджан и еще восемь стран внесли более $7 млрд в бюджет «Совета мира», заявил американский президент Дональд Трамп на первом заседании организации в Вашингтоне, трансляцию вел Sky News.

«Я рад объявить — Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт совместно внесли более 7 миллиардов долларов в программу помощи. Это замечательно. Спасибо, друзья», — сказал он.

Вашингтон, в свою очередь, внесет $10 мрд в «Совет мира», отметил Трамп. Выступая на мероприятии он также сообщил, что ООН выделит $2 млрд на поддержку Газы, а ФИФА направит $75 млн на футбольные проекты в регионе. Кроме этого, Япония проведет сбор средств на помощь, в котором примут участие несколько других стран региона, включая Южную Корею, Филиппины и Сингапур.

«Совет мира» — организация, которая, по предложению Трампа, должна урегулировать ситуацию в Газе. Вместе с тем он не исключал и расширения ее функций, из-за чего в Белом доме неофициально не исключали, что она может начать выполнять функции альтернативы ООН, где право вето есть лично у Трампа.

По словам Трампа, у ООН «огромный потенциал», но организация его «не реализовала». «Мы укрепим ООН, чтобы обеспечить ее жизнеспособность», — заявил Трамп.

Песков объяснил взгляды Кремля на вступление Белоруссии в «Совет мира»
Политика
Дмитрий Песков

Предложение стать членом организации было адресовано в том числе и России. По сведениям Bloomberg, власти США просят страны, которые хотят получить постоянное место в международном «Совете мира» по сектору Газа, внести не менее $1 млрд.

Приглашенный к участию в нем лидер Белоруссии Александр Лукашенко уточнял, что первые три года можно участвовать в «Совете мира» в качестве учредителя бесплатно. «Но если ты хочешь через три года еще, чтобы тебя там не избирали, не приглашали и не назначали, — миллиард долларов заплати и через три года работай дальше. Миллиард нужен, если ты через три года захочешь работать», — объяснил он.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова направить $1 млрд в «Совет мира» из числа замороженных в США средств. Тогда Трамп назвал эту идею «интересной». «Это очень интересно. Он заплатит своими средствами. Это замечательно», — сказал он.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не получила ответ о возможности использовать замороженные в США российские активы для оплаты членского взноса.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Дональд Трамп США Совет мира
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Песков объяснил взгляды Кремля на вступление Белоруссии в «Совет мира»
Политика
Израиль официально вступил в «Совет мира» по Газе
Политика
Песков заявил об отсутствии ответа на схему оплаты взноса в «Совет мира»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 17:29
Трамп пошутил про Инфантино на заседании «Совета мира» Спорт, 19:18
Трамп рассказал, сколько заплатили участники Совета мира Политика, 19:16
Первая медаль для России. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 19:10
Haval обновил внедорожники H7 и H9 для России. Что изменилось Авто, 19:02
Экс-комбриг ВСУ рассказал о ранении Залужного во время звонка из Киева Политика, 19:01
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Видео медальной гонки российского ски-альпиниста Филиппова на Олимпиаде Спорт, 18:58
Идеи правят деньгами
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Роспатент объяснил, как в базе могла появиться заявка от имени Долиной Общество, 18:48
Центральный университет стал лучшим в России по качеству платного набора Радио, 18:44
Волейболист «Локомотива» Деру вернется в команду после курса химиотерапии Спорт, 18:44
Появился спутниковый снимок снежного циклона, накрывшего Москву Общество, 18:44
Тихонов отказался называть медаль Филиппова на ОИ историческим событием Спорт, 18:43
Как нейротехнологии меняют будущее человека в России и мире Тренды, 18:43
Медведев заявил, что «врагу России» помогает весь мир Политика, 18:40