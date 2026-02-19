Трамп рассказал, сколько заплатили участники Совета мира

Трамп: девять государств внесли в бюджет Cовета мира более $7 млрд

По словам Трампа, девять государств внесли в бюджет Совета мира более $7 млрд. Сами США, как заверил президент, направят $10 млрд

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Азербайджан и еще восемь стран внесли более $7 млрд в бюджет «Совета мира», заявил американский президент Дональд Трамп на первом заседании организации в Вашингтоне, трансляцию вел Sky News.

«Я рад объявить — Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт совместно внесли более 7 миллиардов долларов в программу помощи. Это замечательно. Спасибо, друзья», — сказал он.

Вашингтон, в свою очередь, внесет $10 мрд в «Совет мира», отметил Трамп. Выступая на мероприятии он также сообщил, что ООН выделит $2 млрд на поддержку Газы, а ФИФА направит $75 млн на футбольные проекты в регионе. Кроме этого, Япония проведет сбор средств на помощь, в котором примут участие несколько других стран региона, включая Южную Корею, Филиппины и Сингапур.

«Совет мира» — организация, которая, по предложению Трампа, должна урегулировать ситуацию в Газе. Вместе с тем он не исключал и расширения ее функций, из-за чего в Белом доме неофициально не исключали, что она может начать выполнять функции альтернативы ООН, где право вето есть лично у Трампа.

По словам Трампа, у ООН «огромный потенциал», но организация его «не реализовала». «Мы укрепим ООН, чтобы обеспечить ее жизнеспособность», — заявил Трамп.

Предложение стать членом организации было адресовано в том числе и России. По сведениям Bloomberg, власти США просят страны, которые хотят получить постоянное место в международном «Совете мира» по сектору Газа, внести не менее $1 млрд.

Приглашенный к участию в нем лидер Белоруссии Александр Лукашенко уточнял, что первые три года можно участвовать в «Совете мира» в качестве учредителя бесплатно. «Но если ты хочешь через три года еще, чтобы тебя там не избирали, не приглашали и не назначали, — миллиард долларов заплати и через три года работай дальше. Миллиард нужен, если ты через три года захочешь работать», — объяснил он.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова направить $1 млрд в «Совет мира» из числа замороженных в США средств. Тогда Трамп назвал эту идею «интересной». «Это очень интересно. Он заплатит своими средствами. Это замечательно», — сказал он.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не получила ответ о возможности использовать замороженные в США российские активы для оплаты членского взноса.