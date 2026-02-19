Экс-комбриг ВСУ рассказал о ранении Залужного во время звонка из Киева

Залужный получил ранение на фронте в 2023 году во время звонка из офиса Зеленского, рассказал экс-комбриг ВСУ Игнатьев. Он назвал случившееся «операцией по нейтрализации» бывшего главкома украинской армии

Валерий Залужный (Фото: Руслан Канюка / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Экс-главнокомандующий украинской армии, ныне посол Киева в Великобритании Валерий Залужный получил ранение в 2023 году, в момент, когда ему поступил звонок из офиса Владимира Зеленского, заявил бывший командир 110-й бригады теробороны ВСУ Александр Игнатьев в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березу на его YouTube-канале.

«Это действительно целенаправленная специальная операция по нейтрализации», — сказал Игнатьев.

По словам интервьюера, главкома «запеленговали», разговор тогда длился около 30 секунд, в итоге Залужный получил ранение чуть левее сердца — его спасли крепкие стены укрытия. Игнатьев в ответ сказал, что «такие вещи не происходят просто так». По его мнению, «все нападки» из Киева вплоть до снятия Залужного с должности главкома ВСУ — это «однозначно чей-то целенаправленный интерес».

В мае 2023-го источник «РИА Новости» рассказывал, что Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения в результате ракетного удара. По его словам, удар был нанесен вблизи села Посад-Покровское в Херсонской области. После этого Залужного доставили в Николаев, а оттуда — в военный госпиталь в Киеве, где ему сделали трепанацию черепа.

Залужный в интервью Associated Press в феврале 2026-го рассказал, как грозился ввести войска в Киев и обещал «сражаться» во время обысков СБУ в его офисе после начала военной операции на Украине в 2022 году. После инцидента с обысками разногласия между ним и Зеленским сохранились.

Один из наиболее острых споров с президентом, по словам Залужного, касался контрнаступления ВСУ в 2023 году, которое в итоге провалилось. По его словам, это случилось в том числе по вине Зеленского — он не распорядился выделить необходимые ресурсы армии. Украинский лидер, в свою очередь, винил западных партнеров в недостаточной помощи с вооружениями.

Зеленский уволил Залужного с поста начальника штаба армии в феврале 2024 года, а спустя несколько месяцев назначил его послом в Великобритании.