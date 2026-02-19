 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Разведка Кении назвала парламенту число завербованных для боев на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Из доклада разведки следует, что участниками боевых действий стали более 1000 человек. Россия отвергала обвинения в вербовке иностранцев для участия в военной операции на Украине
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Более тысячи граждан Кении стали участниками российской военной операции на Украине. Об этом сообщили издания Vanguard, The Kenyan Wall Street и Би-би-си со ссылкой на данные из доклада национальной разведслужбы страны, представленного парламенту.

«Кенийцы покидают страну по туристическим визам для вступления в российскую армию через Стамбул и Абу-Даби», — сообщил законодателям лидер парламентского большинства Кимани Ичунг’ва, представляя доклад.

По его словам, нелицензированные рекрутинговые агентства в Кении сотрудничают с недобросовестными сотрудниками аэропорта. В аэропорту Найроби, столицы Кении, усилили пограничный контроль, добавил Кимани Ичунг’ва. Однако люди начали выезжать в другие африканские страны, чтобы обойти проверки.

Также Кимани Ичунг’ва заявил, что его «глубоко тревожит» существование нелегальной сети, организованной чиновниками. По его словам, они сотрудничают с рекрутинговыми агентствами, передала Би-би-си.

С его слов, в боевых действиях сейчас принимают участие 89 граждан Кении. Не менее 39 человек госпитализированы, а 28 числятся пропавшими без вести.

Основная цель вербовщиков, по данным разведки, — это бывшие полицейские и безработные кенийцы в возрасте от 20 до 50 лет. Рекрутам обещают 350 тыс. кенийских шиллингов ($2400), бонусы до миллиона кенийских шиллингов ($8300) и гражданство России, пишут The Kenyan Wall Street и Би-би-си.

По данным властей, несколько подозреваемых в вербовке, включая возможного организатора, находятся под следствием.

Министр из Кении решил обсудить с Москвой запрет вербовки граждан
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Ранее глава МИД Кении Мусалия Мудавади в интервью Би-би-си заявил о планах обсудить с Россией данные об участии своих граждан для участия в боевых действиях. Найроби будет добиваться запрета вербовки граждан, говорил он. Тогда правительство Кении оценило число завербованных для участия в военной операции в 200 человек.

Агентство Bloomberg писало, что жителям Кении обещали работу водителями грузовиков или охранниками в России. Власти утверждали, что их граждан вербуют «недобросовестные агентства».

В декабре 2025 года местные СМИ сообщили о возвращении из России в Кению 18 из 82 граждан африканской страны, которые были завербованы для участия в украинском конфликте. Они обратились к кенийским властям с просьбой о репатриации. Издание Daily Nation отмечало, что у большинства оказавшихся в российской армии кенийцев не было никакого военного опыта.

Российские власти отвергали обвинения в вербовке иностранцев для отправки в зону боевых действий на Украине. В частности, посольство России в Индии, власти которой также раскрыли схему рекрутинга через предложения о работе, утверждало, что российская сторона никогда не участвовала «ни в каких публичных или скрытых кампаниях». В Кремле указывали, что не располагают информацией.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Романов Илья
Кения Россия вербовка Военная операция на Украине
Материалы по теме
В Кении сообщили о возвращении попавших в зону боев на Украине граждан
Политика
Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Политика
В Кении допустили ужесточение закона из-за вербовки для боев на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 90,27 (-0,6) Инвестиции, 18 фев, 17:47 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 76,15 (-0,59) Инвестиции, 18 фев, 17:47
Краснов попросил судей чаще применять домашний арест Политика, 16:15
В Липецкой области возбудили уголовное дело после обвала крыши на заводе Общество, 16:12
Отсидевший за убийство бывший капитан «Фламенго» вернулся в футбол Спорт, 16:08
Швейцарка стала первой в истории олимпийской чемпионкой в ски-альпинизме Спорт, 16:06
Выиграет ли Россия первые медали. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 16:05
Состояние раненого при нападении с ножом школьника назвали тяжелым Общество, 16:04
Куда жаловаться на плохую уборку снега и льда Недвижимость, 16:03
Идеи правят деньгами
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Биржевые цены на газ в Европе взлетели почти на 15% за два дня Инвестиции, 15:59
Карл III заявил о поддержке расследования по делу бывшего принца Эндрю Политика, 15:56
The Guardian сообщила о планах США построить военную базу в секторе Газа Политика, 15:55
Туск назвал, когда эвакуация из Ирана может стать невозможной из-за боев Политика, 15:53
Верховный суд запретил дробить на мелкие части земельный участок под ИЖС Недвижимость, 15:49
В липецком «Моторинвесте» рассказали подробности обрушения крыши Общество, 15:48