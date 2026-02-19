Разведка Кении назвала парламенту число завербованных для боев на Украине

Из доклада разведки следует, что участниками боевых действий стали более 1000 человек. Россия отвергала обвинения в вербовке иностранцев для участия в военной операции на Украине

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Более тысячи граждан Кении стали участниками российской военной операции на Украине. Об этом сообщили издания Vanguard, The Kenyan Wall Street и Би-би-си со ссылкой на данные из доклада национальной разведслужбы страны, представленного парламенту.

«Кенийцы покидают страну по туристическим визам для вступления в российскую армию через Стамбул и Абу-Даби», — сообщил законодателям лидер парламентского большинства Кимани Ичунг’ва, представляя доклад.

По его словам, нелицензированные рекрутинговые агентства в Кении сотрудничают с недобросовестными сотрудниками аэропорта. В аэропорту Найроби, столицы Кении, усилили пограничный контроль, добавил Кимани Ичунг’ва. Однако люди начали выезжать в другие африканские страны, чтобы обойти проверки.

Также Кимани Ичунг’ва заявил, что его «глубоко тревожит» существование нелегальной сети, организованной чиновниками. По его словам, они сотрудничают с рекрутинговыми агентствами, передала Би-би-си.

С его слов, в боевых действиях сейчас принимают участие 89 граждан Кении. Не менее 39 человек госпитализированы, а 28 числятся пропавшими без вести.

Основная цель вербовщиков, по данным разведки, — это бывшие полицейские и безработные кенийцы в возрасте от 20 до 50 лет. Рекрутам обещают 350 тыс. кенийских шиллингов ($2400), бонусы до миллиона кенийских шиллингов ($8300) и гражданство России, пишут The Kenyan Wall Street и Би-би-си.

По данным властей, несколько подозреваемых в вербовке, включая возможного организатора, находятся под следствием.

Ранее глава МИД Кении Мусалия Мудавади в интервью Би-би-си заявил о планах обсудить с Россией данные об участии своих граждан для участия в боевых действиях. Найроби будет добиваться запрета вербовки граждан, говорил он. Тогда правительство Кении оценило число завербованных для участия в военной операции в 200 человек.

Агентство Bloomberg писало, что жителям Кении обещали работу водителями грузовиков или охранниками в России. Власти утверждали, что их граждан вербуют «недобросовестные агентства».

В декабре 2025 года местные СМИ сообщили о возвращении из России в Кению 18 из 82 граждан африканской страны, которые были завербованы для участия в украинском конфликте. Они обратились к кенийским властям с просьбой о репатриации. Издание Daily Nation отмечало, что у большинства оказавшихся в российской армии кенийцев не было никакого военного опыта.

Российские власти отвергали обвинения в вербовке иностранцев для отправки в зону боевых действий на Украине. В частности, посольство России в Индии, власти которой также раскрыли схему рекрутинга через предложения о работе, утверждало, что российская сторона никогда не участвовала «ни в каких публичных или скрытых кампаниях». В Кремле указывали, что не располагают информацией.