Туск назвал, когда эвакуация из Ирана может стать невозможной из-за боев

Польский премьер попросил успеть покинуть Иран за несколько десятков часов, поскольку при боевых действиях никто не сможет гарантировать возможность эвакуации. Axios писал, что вероятность эскалации достигла 90%
Фото: Majid Saeedi / Getty Images
Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Полякам необходимо покинуть Иран, пока эвакуация из республики не станет невозможной через «несколько часов, десять часов или несколько десятков часов», заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Portal Obronny.

«Пожалуйста, покиньте немедленно <...> Иран, и ни при каких обстоятельствах мы не должны ехать в эту страну», — сказал он.

По словам Туска, возможность горячего конфликта в Иране вполне реальна, а через несколько, более десяти или несколько десятков часов «возможность эвакуации будет исключена». Польский премьер призвал воспринимать эту просьбу всерьез.

NYT назвала возможные цели совместного удара США и Израиля по Ирану
Политика
Фото:Amir Levy / Getty Images

В последние месяцы отношения между США и Ираном обострились. В феврале стороны возобновили переговоры относительно иранской ядерной программы, последний раунд состоялся в Женеве 17 февраля. Вскоре американский чиновник рассказал Axios, что переговоры продвигаются, но еще предстоит обсудить множество деталей.

Позже источники CBS News сообщили, что спецпосланник США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер доложили Дональду Трампу о результатах переговоров. Высокопоставленный чиновник назвал встречу в Женеве «гамбургером, набитым ничем», что стало одной из причин, по которой президент США рассматривает возможность начала войны с Ираном.

Источники CBS News отметили, что президент пока не принял окончательного решения. Тем не менее американская армия готова к возможному удару по Ирану в субботу, 21 февраля, уточнили источники.

По словам собеседника Axios из числа советников Трампа, вероятность прямого военного конфликта между Ираном и США в ближайшие недели оценивается в 90%. В течение 24 часов в середине февраля на Ближний Восток прибыли 50 дополнительных американских истребителей.

