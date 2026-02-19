Туск назвал, когда эвакуация из Ирана может стать невозможной из-за боев
Полякам необходимо покинуть Иран, пока эвакуация из республики не станет невозможной через «несколько часов, десять часов или несколько десятков часов», заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Portal Obronny.
«Пожалуйста, покиньте немедленно <...> Иран, и ни при каких обстоятельствах мы не должны ехать в эту страну», — сказал он.
По словам Туска, возможность горячего конфликта в Иране вполне реальна, а через несколько, более десяти или несколько десятков часов «возможность эвакуации будет исключена». Польский премьер призвал воспринимать эту просьбу всерьез.
В последние месяцы отношения между США и Ираном обострились. В феврале стороны возобновили переговоры относительно иранской ядерной программы, последний раунд состоялся в Женеве 17 февраля. Вскоре американский чиновник рассказал Axios, что переговоры продвигаются, но еще предстоит обсудить множество деталей.
Позже источники CBS News сообщили, что спецпосланник США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер доложили Дональду Трампу о результатах переговоров. Высокопоставленный чиновник назвал встречу в Женеве «гамбургером, набитым ничем», что стало одной из причин, по которой президент США рассматривает возможность начала войны с Ираном.
Источники CBS News отметили, что президент пока не принял окончательного решения. Тем не менее американская армия готова к возможному удару по Ирану в субботу, 21 февраля, уточнили источники.
По словам собеседника Axios из числа советников Трампа, вероятность прямого военного конфликта между Ираном и США в ближайшие недели оценивается в 90%. В течение 24 часов в середине февраля на Ближний Восток прибыли 50 дополнительных американских истребителей.
