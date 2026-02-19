Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Юн Сок Ёля обвинили в введении военного положения при отсутствии войны, а также сговоре с экс-главой Минобороны и другими лицами с целью организации беспорядков. Бывший министр обороны Ким Ён Хён был приговорен к 30 годам тюрьмы

Юн Сок Ёль (Фото: Kim Hong-Ji / Getty Images)

В Южной Корее суд признал бывшего президента Юн Сок Ёля виновным в организации мятежа в связи с введением военного положения в конце 2024 года. Его приговорили к пожизненному заключению, передает Yonhap.

Также виновным по делу о мятеже был признан бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён. После объявления военного положения он заявил, что несет ответственность за сложившуюся ситуацию. Его приговорили к 30 годам лишения свободы, передал CNN.

Согласно обвинительному заключению, Юн Сок Ёль вступил в сговор с бывшим министром обороны и другими лицами с целью организации беспорядков, направленных на подрыв Конституции, написал Yonhap. Также он незаконно объявил военное положение «при отсутствии войны или сопоставимой чрезвычайной ситуации национального масштаба». Кроме того, среди обвинений политика — содействие враждебному государству. По версии обвинения, он отдал приказ запустить дроны, чтобы спровоцировать конфликт с КНДР в качестве предлога для военного положения.

Юн Сок Ёль отрицал обвинение в мятеже. Он объяснял, что ввел военное положение для предупреждения общественности о «тупике, парализующем работу власти», вызванном большинством оппозиции в Национальном собрании. CNN отметил, что он может обжаловать решение суда.

«Национальное собрание вызвало национальный кризис, и не было иного выхода, кроме как пробудить народ», — сказал он в ходе судебного заседания.

По данным агентства, 19 февраля приговор суда по делу о введении военного положения также выслушают экс-глава Национального агентства полиции Южной Кореи Чо Чжи Хо, бывший начальник полицейского управления Сеула Ким Бон Сик и еще четыре человека.

Прокуратура запрашивала для экс-президента Южной Кореи смертную казнь. Обвинение охарактеризовало его как главу мятежа, который стремился удержать власть, захватив контроль над судебной и законодательной ветвями власти.

Поздним вечером 3 декабря 2024 года Юн Сок Ёль выступил с обращением к нации. Он объявил чрезвычайное военное положение для защиты Республики Корея от угрозы северокорейских коммунистических сил. Спустя 150 минут после обращения Юна в ходе экстренного заседания парламент проголосовал за отмену военного положения.

6 декабря парламент предпринял первую попытку импичмента президента, но она провалилась. Спустя неделю, 14 декабря, второе голосование по импичменту прошло успешно. Юна отстранили от должности, арестовали и передали под суд.