Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению
В Южной Корее суд признал бывшего президента Юн Сок Ёля виновным в организации мятежа в связи с введением военного положения в конце 2024 года. Его приговорили к пожизненному заключению, передает Yonhap.
Также виновным по делу о мятеже был признан бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён. После объявления военного положения он заявил, что несет ответственность за сложившуюся ситуацию. Его приговорили к 30 годам лишения свободы, передал CNN.
Согласно обвинительному заключению, Юн Сок Ёль вступил в сговор с бывшим министром обороны и другими лицами с целью организации беспорядков, направленных на подрыв Конституции, написал Yonhap. Также он незаконно объявил военное положение «при отсутствии войны или сопоставимой чрезвычайной ситуации национального масштаба». Кроме того, среди обвинений политика — содействие враждебному государству. По версии обвинения, он отдал приказ запустить дроны, чтобы спровоцировать конфликт с КНДР в качестве предлога для военного положения.
Юн Сок Ёль отрицал обвинение в мятеже. Он объяснял, что ввел военное положение для предупреждения общественности о «тупике, парализующем работу власти», вызванном большинством оппозиции в Национальном собрании. CNN отметил, что он может обжаловать решение суда.
«Национальное собрание вызвало национальный кризис, и не было иного выхода, кроме как пробудить народ», — сказал он в ходе судебного заседания.
По данным агентства, 19 февраля приговор суда по делу о введении военного положения также выслушают экс-глава Национального агентства полиции Южной Кореи Чо Чжи Хо, бывший начальник полицейского управления Сеула Ким Бон Сик и еще четыре человека.
Прокуратура запрашивала для экс-президента Южной Кореи смертную казнь. Обвинение охарактеризовало его как главу мятежа, который стремился удержать власть, захватив контроль над судебной и законодательной ветвями власти.
Поздним вечером 3 декабря 2024 года Юн Сок Ёль выступил с обращением к нации. Он объявил чрезвычайное военное положение для защиты Республики Корея от угрозы северокорейских коммунистических сил. Спустя 150 минут после обращения Юна в ходе экстренного заседания парламент проголосовал за отмену военного положения.
6 декабря парламент предпринял первую попытку импичмента президента, но она провалилась. Спустя неделю, 14 декабря, второе голосование по импичменту прошло успешно. Юна отстранили от должности, арестовали и передали под суд.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева
Швеция назвала Россию главной угрозой
Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»
Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке
Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет
NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США