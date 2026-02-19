Зеленский заявил об обсуждении нового договора между Россией и НАТО

Зеленский рассказал о переговорах России и США по новому соглашению с НАТО. Москва против присоединения к альянсу Украины

Владимир Зеленский (Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters)

США и Россия при предположительном участии некоторых стран Европы обсуждают новый договор между Москвой и НАТО, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту Пирсу Моргану.

«Я знаю, что американцы и, возможно, некоторые европейцы обсуждают с Россией новый документ между НАТО и Россией», — сказал глава государства, не приведя подробностей.

Он вновь посетовал, что Киев не входит в НАТО. Администрация США на данный момент не видит Украину в числе членов альянса, но это вовсе не значит, что в будущем страна не вступит в блок, считает Зеленский.

Для присоединения к НАТО нового участника нужно согласие всех действующих членов, в том числе США.

Совет Россия — НАТО (СРН) был создан в 2002 году в роли механизма для консультаций и сотрудничества. Задачи совета — согласование и выработка совместных позиций по ключевым вопросам и в будущем перевод отношений России и альянса на более высокий уровень с потенциалом полноправного членства. СРН не собирался с момента начала военной операции в феврале 2022 года, однако диалог в формате Россия — НАТО фактически прекратился в 2019 году. Глава российского МИДа Сергей Лавров объяснил это тем, что в НАТО считают «украинский вопрос» приоритетным, а в России в таком формате данную тему обсуждать не намерены. Россия выступает против присоединения Украины к НАТО. Отказ от вступления Киева в блок президент Владимир Путин называл одним из условий мирного урегулирования.

Москва также категорически не поддерживает расширение НАТО на восток и продолжает настаивать на исполнении обещания блока не делать этого. Об отсутствии планов по расширению НАТО на восток было заявлено публично, однако в итоге в альянсе на это «плевать хотели», говорил президент России Владимир Путин. На Бухарестском саммите 2008 года альянс пообещал принять в свой состав Украину и Грузию.

В посольстве России в Бельгии ранее сообщили, что Москва будет настаивать на закреплении договоренностей с США и НАТО «на бумаге», включая требование о нерасширении альянса на восток. В дипмиссии напомнили об устных обещаниях представителей НАТО, данных еще в 1990 году после объединения Германии, которые, по мнению российской стороны, Запад позже проигнорировал.

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг и бывший госсекретарь США Энтони Блинкен утверждали, что Запад и сам альянс никогда не давали обещаний по нерасширению НАТО на восток.

В конце 2021 года, когда Москва обсуждала с США проекты договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО, блоку было предложено обязаться не брать в члены альянса Украину и другие страны и не проводить на украинской территории любые военные действия. Вашингтону также предлагалось гарантировать невступление в НАТО стран бывшего СССР. Замглавы МИДа Сергей Рябков тогда пояснил, что Россия требует отзыва решения от 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами альянса.

В мае 2024-го он заявил, что шкала приоритетов России в сфере безопасности полностью изменилась, и потому работа над соглашениями о гарантиях безопасности, о которых шла речь в 2021 году, больше не актуальна. Москва считает, что Киев имеет право на получение гарантий безопасности, которых требует, но при условии обеспечения безопасности России.