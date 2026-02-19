 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США⁠,
0

Зеленский заявил об обсуждении нового договора между Россией и НАТО

Зеленский: Россия, США и часть ЕС обсуждают новый договор альянса с Москвой
Сюжет
Переговоры России и США
Зеленский рассказал о переговорах России и США по новому соглашению с НАТО. Москва против присоединения к альянсу Украины
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters)

США и Россия при предположительном участии некоторых стран Европы обсуждают новый договор между Москвой и НАТО, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту Пирсу Моргану.

«Я знаю, что американцы и, возможно, некоторые европейцы обсуждают с Россией новый документ между НАТО и Россией», — сказал глава государства, не приведя подробностей.

Он вновь посетовал, что Киев не входит в НАТО. Администрация США на данный момент не видит Украину в числе членов альянса, но это вовсе не значит, что в будущем страна не вступит в блок, считает Зеленский.

Для присоединения к НАТО нового участника нужно согласие всех действующих членов, в том числе США.

Россия потребует от НАТО на бумаге закрепить нерасширение на восток
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

Совет Россия — НАТО (СРН) был создан в 2002 году в роли механизма для консультаций и сотрудничества. Задачи совета — согласование и выработка совместных позиций по ключевым вопросам и в будущем перевод отношений России и альянса на более высокий уровень с потенциалом полноправного членства.

СРН не собирался с момента начала военной операции в феврале 2022 года, однако диалог в формате Россия — НАТО фактически прекратился в 2019 году. Глава российского МИДа Сергей Лавров объяснил это тем, что в НАТО считают «украинский вопрос» приоритетным, а в России в таком формате данную тему обсуждать не намерены.

Россия выступает против присоединения Украины к НАТО. Отказ от вступления Киева в блок президент Владимир Путин называл одним из условий мирного урегулирования.

Москва также категорически не поддерживает расширение НАТО на восток и продолжает настаивать на исполнении обещания блока не делать этого. Об отсутствии планов по расширению НАТО на восток было заявлено публично, однако в итоге в альянсе на это «плевать хотели», говорил президент России Владимир Путин. На Бухарестском саммите 2008 года альянс пообещал принять в свой состав Украину и Грузию.

В посольстве России в Бельгии ранее сообщили, что Москва будет настаивать на закреплении договоренностей с США и НАТО «на бумаге», включая требование о нерасширении альянса на восток. В дипмиссии напомнили об устных обещаниях представителей НАТО, данных еще в 1990 году после объединения Германии, которые, по мнению российской стороны, Запад позже проигнорировал.

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг и бывший госсекретарь США Энтони Блинкен утверждали, что Запад и сам альянс никогда не давали обещаний по нерасширению НАТО на восток.

В конце 2021 года, когда Москва обсуждала с США проекты договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО, блоку было предложено обязаться не брать в члены альянса Украину и другие страны и не проводить на украинской территории любые военные действия. Вашингтону также предлагалось гарантировать невступление в НАТО стран бывшего СССР. Замглавы МИДа Сергей Рябков тогда пояснил, что Россия требует отзыва решения от 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами альянса.

В мае 2024-го он заявил, что шкала приоритетов России в сфере безопасности полностью изменилась, и потому работа над соглашениями о гарантиях безопасности, о которых шла речь в 2021 году, больше не актуальна. Москва считает, что Киев имеет право на получение гарантий безопасности, которых требует, но при условии обеспечения безопасности России.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Зеленский НАТО ЕС международные договоры Украина
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Politico узнало о мерах США по возвращению НАТО «к заводским настройкам»
Политика
Россия потребует от НАТО на бумаге закрепить нерасширение на восток
Политика
Патрушев увидел риски для России из-за усиления НАТО на Балтике
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 90,27 (-0,6) Инвестиции, 18 фев, 17:47 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 76,15 (-0,59) Инвестиции, 18 фев, 17:47
The Telegraph сообщила о задержании принца Эндрю Политика, 13:07
Контакты военных России и НАТО происходили на высоком уровне Политика, 13:06
Психология продаж: 5 приемов, которые помогут при сделке Образование, 13:01
NYT назвала возможные цели совместного удара США и Израиля по Ирану Политика, 13:01
Главные факты из биографии миллиардера Владимира Потанина 13:00
Стартовали съемки сериала «Трасса 2». Все, что известно о детективе Life, 12:56
Песков сообщил, когда Кремль назовет место нового раунда переговоров Политика, 12:56
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Москва и Киев добились прогресса в определении условий прекращения огня Политика, 12:55
Выиграет ли Россия первые медали. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 12:55
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:55
Предложение таунхаусов в Подмосковье сократилось в 5,5 раза за семь лет Недвижимость, 12:53
Москву накрыл мощный снегопад. Фотогалерея Город, 12:52 
Массовое отравление депутатов Верховной рады было вызвано норовирусом Общество, 12:52
В правительстве Подмосковья назвали условие эвакуации авто на фоне метели Общество, 12:47