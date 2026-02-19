Картаполов разъяснил предложение о сдаче генома срочниками

Комитет Госдумы по обороне поддерживает идею о том, что солдаты-срочники должны будут проходить геномную регистрацию, но реализована она будет позже, постепенно, сообщил глава комитета Андрей Картаполов

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Идея о том, чтобы солдаты-срочники обязательно проходили геномную регистрацию, действительно сейчас прорабатывается, но реализована она будет позже, рассказал РБК глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Накануне, 18 февраля, появились поправки ко второму чтению законопроекта о геномной регистрации военных и других категорий людей, участвующих в боевых действиях. Ими вносятся изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе», в котором планируется прописать, что сдавать геном должны все проходящие военную службу (срочную и по контракту).

«Речь пока будет идти только о военнослужащих по контракту, которые выполняют реальные боевые действия», — пояснил Картаполов. При этом он добавил, что вопрос о геномной регистрации срочников будет прорабатываться, но позже: «По срочникам мы поработаем чуть позже, потому что если их сейчас туда погружать, то мы этот законопроект отодвинем, а он очень нужен. Но вчера все [в комитете] текст законопроекта в этом виде поддержали, и у нас по срочникам единое мнение».

Геномная регистрация позволит срочнику сдать образец генома один раз, и далее, если он пойдет служить, например, в полицию и там потребуются его данные, их уже не надо будет сдавать, объяснил депутат. «Но это уже более далекая перспектива», — добавил он.

Помимо этого, поправками вносятся изменения в ряд законов, касающихся сотрудников полиции, органов внутренних дел, Росгвардии, а также госслужащих. Для них в обязанностях прописывается прохождение государственной геномной регистрации (вместе с установленной для них обязательной дактилоскопией). Картаполов пояснил, что это также будет касаться тех, кто участвует в боевых действиях: «У нас государственные гражданские служащие есть в разных структурах — в Министерстве обороны, МВД, Росгвардии, ФСБ. Это будет касаться ограниченного круга лиц и решения по ним будут принимать соответствующие руководители этих самых федеральных органов исполнительной власти».

Законопроект был внесен правительством в Госдуму в январе и принят в первом чтении 10 февраля. В этой версии он вносил только изменения в закон «О государственной геномной регистрации». Предлагается сделать ее обязательной для военных, участвующих в боевых действиях, а также операциях, проводимых Вооруженными силами России или Росгвардией; участников добровольческих формирований, содействующих выполнению задач, возложенных на вооруженные силы; служащих Росгвардии, имеющих звания полиции, участвующих в боевых действиях, контртеррористических операциях и т.д.; сотрудников органов внутренних дел, которых направляют для участия в контртеррористических операциях, специальных операциях и для выполнения задач в области теробороны; гражданских служащих вооруженных сил и Росгвардии, участвующих в выполнении боевых задач в условиях мобилизации, вооруженных конфликтов.

Информация о геноме человека, сдавшего биоматериал, будет храниться до достижения им возраста 100 лет. В случае его гибели — до установления его личности. Кроме того, по заявлению сдававшего его данные могут быть уничтожены, но только после увольнения со службы.