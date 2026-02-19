Гладков сообщил о восстановительных работах после массированного обстрела

Восстановительные работы еще идут, в части жилых домов Белгорода по-прежнему нет тепла. Власти подготовили тепловые пушки и готовы «ставить их на каждый подъезд», подчеркнул Гладков

Специалисты всю ночь вели восстановительные работы на объектах энергетической инфраструктуры, пострадавших в результате массированного ракетного обстрела Белгорода вечером 18 февраля. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Он рассказал, что работы продолжаются до сих пор.

«Сейчас частично прекращена подача тепловой энергии в части жилых домов Белгорода, восстановительные работы, как я уже сказал, идут. <...> Будем работать, как и всегда, до восстановления подачи на каждом многоквартирном доме», — написал Гладков.

Он рассказал, что из Ленинградской области региону прислали 251 тепловую пушку. Их передали местному управлению МЧС, и они будут направляться на подачу тепла. «В случае, если будет потеряно теплоснабжение, будем ставить их на каждый подъезд многоквартирного дома», — пояснил Гладков.

Кроме того, через Красный Крест пришел очередной поезд с гуманитарной помощью — это и генераторы, и тепловые пушки, и термопоты, и адаптеры питания, и многое другое, сообщил губернатор. Он уточнил, что все это оборудование пойдет на усиление работы пунктов обогрева, если в этом будет необходимость.

«Знаю, что Красный Крест еще отправляет машину с гуманитарной помощью», — добавил Гладков.

Вечером 18 февраля глава Белгородской области сообщил о массированной атаке на объекты энергетики в регионе. Гладков отметил, что он получили существенные повреждения, в некоторых местах остановилась подача электроэнергии и тепла.

В 21:31 мск того же дня Гладков объявил о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах. Губернатор посоветовал местным жителям спуститься в подвалы. Примерно через четверть часа, в 21:47 мск, Гладков написал об отбое ракетной опасности.

В последнее время Белгород и Белгородская область регулярно подвергаются обстрелам. В ночь на 18 февраля ВСУ выпустили по Белгороду и населенным пунктам Белгородского округа 12 ракет. До этого об обстреле региона Гладков сообщал вечером 15 февраля. Тогда также, по его словам, энергообъекты получили серьезные повреждения.

Губернатор писал о проблемах с теплом и светом после обстрела и днем ранее. Правительство России выделило региону дополнительные 500 млн руб. для покупки 310 генераторов.