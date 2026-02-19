 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Военная операция на Украине⁠,
Гладков сообщил о восстановительных работах после массированного обстрела

Гладков сообщил о восстановительных работах после обстрела Белгорода
Военная операция на Украине
Восстановительные работы еще идут, в части жилых домов Белгорода по-прежнему нет тепла. Власти подготовили тепловые пушки и готовы «ставить их на каждый подъезд», подчеркнул Гладков
Фото: APHITHANA / Shutterstock
Фото: APHITHANA / Shutterstock

Специалисты всю ночь вели восстановительные работы на объектах энергетической инфраструктуры, пострадавших в результате массированного ракетного обстрела Белгорода вечером 18 февраля. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Он рассказал, что работы продолжаются до сих пор.

«Сейчас частично прекращена подача тепловой энергии в части жилых домов Белгорода, восстановительные работы, как я уже сказал, идут. <...> Будем работать, как и всегда, до восстановления подачи на каждом многоквартирном доме», — написал Гладков.

Он рассказал, что из Ленинградской области региону прислали 251 тепловую пушку. Их передали местному управлению МЧС, и они будут направляться на подачу тепла. «В случае, если будет потеряно теплоснабжение, будем ставить их на каждый подъезд многоквартирного дома», — пояснил Гладков.

Кроме того, через Красный Крест пришел очередной поезд с гуманитарной помощью — это и генераторы, и тепловые пушки, и термопоты, и адаптеры питания, и многое другое, сообщил губернатор. Он уточнил, что все это оборудование пойдет на усиление работы пунктов обогрева, если в этом будет необходимость.

«Знаю, что Красный Крест еще отправляет машину с гуманитарной помощью», — добавил Гладков.

Вечером 18 февраля глава Белгородской области сообщил о массированной атаке на объекты энергетики в регионе. Гладков отметил, что он получили существенные повреждения, в некоторых местах остановилась подача электроэнергии и тепла.

В 21:31 мск того же дня Гладков объявил о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах. Губернатор посоветовал местным жителям спуститься в подвалы. Примерно через четверть часа, в 21:47 мск, Гладков написал об отбое ракетной опасности.

В последнее время Белгород и Белгородская область регулярно подвергаются обстрелам. В ночь на 18 февраля ВСУ выпустили по Белгороду и населенным пунктам Белгородского округа 12 ракет. До этого об обстреле региона Гладков сообщал вечером 15 февраля. Тогда также, по его словам, энергообъекты получили серьезные повреждения.

Губернатор писал о проблемах с теплом и светом после обстрела и днем ранее. Правительство России выделило региону дополнительные 500 млн руб. для покупки 310 генераторов.

Татьяна Зыкина
Вячеслав Гладков обстрел восстановительные работы
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
