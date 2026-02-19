Суд в Москве заочно арестовал китаеведа Александра Габуева
Директора Берлинского центра Карнеги («Фонд Карнеги за международный мир» признан нежелательной организацией в России и запрещен) Александра Габуева (внесен Минюстом в реестр иноагентов) заочно арестовали на два месяца по обвинению в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Решение принял Савеловский районный суд Москвы, обратил внимание РБК.
Габуеву инкриминируют нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК). К уголовной ответственности по этой статье привлекаются лица, которым дважды за год было назначено административное наказание за соответствующие правонарушения. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до двух лет.
Габуев — журналист и китаевед, ему 40 лет. В реестр иноагентов он попал весной 2023 года.
Минюст в качестве основания для признания Габуева иноагентом назвал получение им поддержки со стороны иностранных информационных площадок. Кроме того, журналист участвовал в создании сообщений и материалов «совместно с иностранными источниками», в том числе с иноагентами. Минюст также отмечал, что Габуев распространял подобные сообщения и материалы и негативно высказывался в отношении российских органов власти. В ведомстве тогда подчеркнули, что он живет не в России.
Прошлой весной Габуев был объявлен в розыск.
