Политика⁠,
0

Суд в Москве заочно арестовал китаеведа Александра Габуева

Журналиста обвинили в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Его заочно арестовали на два месяца
Александр Габуев
Александр Габуев (Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости)

Директора Берлинского центра Карнеги («Фонд Карнеги за международный мир» признан нежелательной организацией в России и запрещен) Александра Габуева (внесен Минюстом в реестр иноагентов) заочно арестовали на два месяца по обвинению в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Решение принял Савеловский районный суд Москвы, обратил внимание РБК.

Габуеву инкриминируют нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК). К уголовной ответственности по этой статье привлекаются лица, которым дважды за год было назначено административное наказание за соответствующие правонарушения. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до двух лет.

Габуев — журналист и китаевед, ему 40 лет. В реестр иноагентов он попал весной 2023 года.

МВД объявило в розыск китаеведа Александра Габуева
Политика
Александр&nbsp;Габуев

Минюст в качестве основания для признания Габуева иноагентом назвал получение им поддержки со стороны иностранных информационных площадок. Кроме того, журналист участвовал в создании сообщений и материалов «совместно с иностранными источниками», в том числе с иноагентами. Минюст также отмечал, что Габуев распространял подобные сообщения и материалы и негативно высказывался в отношении российских органов власти. В ведомстве тогда подчеркнули, что он живет не в России.

Прошлой весной Габуев был объявлен в розыск.

Авторы
Теги
Романов Илья, Денис Пантелеев Денис Пантелеев
Центр Карнеги суд иноагент заочный арест
