Военная операция на Украине


Порошенко призвал создать на Украине правительство народного единства

Сюжет
Военная операция на Украине
Парламентский кризис не оставляет Владимиру Зеленскому выбора — сейчас возникает вопрос, выживет Украина или нет, заявил в интервью Politico Петр Порошенко
Петр Порошенко
Петр Порошенко (Фото: IMAGO / Global Look Press)

Владимир Зеленский столкнулся с парламентским кризисом, у него не осталось вариантов, кроме формирования правительства народного единства. Об этом в интервью Politico заявил бывший украинский президент и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.

«Сейчас парламент в очень глубоком кризисе, — заявил Порошенко. — Поэтому у него (Зеленского. — РБК) нет выбора, как только сформировать правительство национального единства. Я не настаиваю ни на каких предварительных условиях. Мне не нужна никакая позиция в правительстве, но сейчас возникает вопрос, выживет Украина или нет».

Порошенко напомнил о последних коррупционных скандалах, на фоне которых был уволен занимавший пост главы президентского офиса Андрей Ермак, а также о критике в адрес Зеленского из-за ослабления демократических институтов.

«Украинская политика становится все более хрупкой», — заявил он.

Зеленский заявил о «своих причинах» уволить Ермака
Политика
Андрей Ермак

Правительство национального единства — коалиционное правительство, сформированное при участии всех значимых политических партий в высшем представительном и законодательном органе страны. В разные времена такое правительство существовало в США, Великобритании и Израиле.

Зеленский уволил Ермака с должности главы офиса президента Украины в ноябре 2025 года. Ранее в тот же день к нему пришли с обысками. Ермак упоминался в расследовании «Мидас» — коррупционной схеме вокруг госконцерна «Энергоатом» (оператор украинских АЭС), организатором которой считают бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича. По версии следствия, участники схемы требовали откаты за контракты. На фоне скандала в отставку также были отправлены министры юстиции и энергетики Герман Галущенко и Светлана Гринчук.

В феврале Зеленский не согласился, что причиной увольнения Ермака стало расследование по делу о коррупции. Президент Украины заявил, что у него были «свои причины» отправить главу своего офиса в отставку.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва готова обсудить с другими странами идею введения внешнего управления Украиной под эгидой ООН после завершения военной операции. По словам дипломата, это позволит провести демократические выборы, а также привести к власти правительство, «с которым можно было бы подписывать полноценный мирный договор и легитимные документы о будущем межгосударственном сотрудничестве». В прошлом марте о том, что учреждение такой администрации является одним из возможных вариантов, говорил президент России Владимир Путин.

