Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

По мнению Порошенко, Зеленский не понимает ни Путина, ни Трампа, к переговорам следует подключить ЕС, причем США и Европе он предложил роли хорошего и плохого копов в переговорах с Россией
Петр Порошенко
Петр Порошенко (Фото: Yevhen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Экс-президент Украины и лидер партии Европейской солидарности Петр Порошенко обвинил Владимира Зеленского в ошибках, совершенных в процессе переговоров с Россией. В интервью Politico он заявил, что Зеленский ошибся, «позволив втянуть себя в переговоры без участия европейцев, он должен был настаивать на немедленном прекращении огня».

«Несмотря на катастрофу в Овальном кабинете в феврале прошлого года, он должен был стоять на своем и требовать просто прекращения огня. Он не понимает Путина и он не понимает Трампа», — утверждает экс-президент Украины.

По мнению Порошенко, страны ЕС должны войти в переговорный процесс на правах непосредственного участия, как предлагал президент Франции Эммануэль Макрон, но это требует утверждения со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца.

Насколько Женева продвинула мирный процесс и что там делали европейцы
Политика
Михаил Галузин и Владимир Мединский

«У Европы есть все права быть за столом переговоров, они единственные сейчас обеспечивают финансирование Украины. Разумеется, без Трампа и без Америки невозможно заключить мирное соглашение. Роль США важна, но без Европы тоже ничего не случится. Они могли бы сыграть в хорошего и плохого копа».

Порошенко считает, что Дональду Трампу следовало бы пересечь одну из своих «красных линий» и направить военный контингент на Украину. Он вспоминает, что в 2017 году обсуждал с Трампом возможное участие США в составе миротворческого контингента НАТО или ООН, но Трамп сразу отказался. «Он ненавидит НАТО. Он ненавидит миротворческие миссии ООН», — заявил Порошенко.

Материал дополняется.

