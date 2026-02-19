Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

По мнению Порошенко, Зеленский не понимает ни Путина, ни Трампа, к переговорам следует подключить ЕС, причем США и Европе он предложил роли хорошего и плохого копов в переговорах с Россией

Петр Порошенко (Фото: Yevhen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Экс-президент Украины и лидер партии Европейской солидарности Петр Порошенко обвинил Владимира Зеленского в ошибках, совершенных в процессе переговоров с Россией. В интервью Politico он заявил, что Зеленский ошибся, «позволив втянуть себя в переговоры без участия европейцев, он должен был настаивать на немедленном прекращении огня».

«Несмотря на катастрофу в Овальном кабинете в феврале прошлого года, он должен был стоять на своем и требовать просто прекращения огня. Он не понимает Путина и он не понимает Трампа», — утверждает экс-президент Украины.

По мнению Порошенко, страны ЕС должны войти в переговорный процесс на правах непосредственного участия, как предлагал президент Франции Эммануэль Макрон, но это требует утверждения со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца.

«У Европы есть все права быть за столом переговоров, они единственные сейчас обеспечивают финансирование Украины. Разумеется, без Трампа и без Америки невозможно заключить мирное соглашение. Роль США важна, но без Европы тоже ничего не случится. Они могли бы сыграть в хорошего и плохого копа».

Порошенко считает, что Дональду Трампу следовало бы пересечь одну из своих «красных линий» и направить военный контингент на Украину. Он вспоминает, что в 2017 году обсуждал с Трампом возможное участие США в составе миротворческого контингента НАТО или ООН, но Трамп сразу отказался. «Он ненавидит НАТО. Он ненавидит миротворческие миссии ООН», — заявил Порошенко.

