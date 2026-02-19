 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп обратился к Стармеру со словами «Не отдавайте Диего-Гарсию!»

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social послание британскому премьер-министру Киру Стармеру по поводу американо-британской военной базы Диего-Гарсии.

«Премьер-министру Стармеру не следует терять контроль над Диего-Гарсией ни по какой причине <…> Эта земля не должна быть отнята у Великобритании. Это было бы пятном на нашем великом союзнике. Мы всегда будем готовы сражаться за Великобританию, но она должна оставаться сильной. НЕ ОТДАВАЙТЕ ДИЕГО-ГАРСИЮ», — написал республиканец.

Весной 2025-го года Британия передала Маврикию архипелаг Чагос, где располагается база. При этом Лондон сохранил контроль над ней — он арендовал Диего-Гарсию на 99 лет, чтобы американо-британская база продолжила работу, за что согласился ежегодно платить Маврикию в среднем £101 млн (около $136 млн).

Маврикий был британской колонией с 1814 года. В 1968-м он стал независимым государством, однако за три года до этого Лондон отделил Чагос от Маврикия и создал на нем Британскую территорию в Индийском океане.

Самый крупный остров — Диего-Гарсия — в 1966 году был сдан в аренду США, там появилась британо-американская авиабаза. Вашингтон характеризовал ее как «практически незаменимую» для операций по обеспечению безопасности на Ближнем Востоке, в Южной Азии и Восточной Африке. На Диего-Гарсии проживают около 2,5 тыс. сотрудников, в основном американцы.

Трамп назвал передачу острова Диего-Гарсия Маврикию «великой слабостью»
Политика
Фото:IMAGO / Global Look Press

Трамп говорил, что передача Чагоса и Диего-Гарсии, под юрисдикцию Маврикия — это глупость и «акт полной слабости». Саму Великобританию в этом контексте он иронично назвал «наш «блестящий» союзник по НАТО».

«Я говорил премьер-министру Киру Стармеру, что аренда не годится, когда речь идет о странах, и что он совершает большую ошибку, заключая столетнюю аренду с тем, кто «претендует» на права, титул и интересы в отношении Диего-Гарсии», — подчеркнул глава Белого дома.

Трамп добавил, что, если Иран не пойдет на сделку, возможно, придется использовать Диего-Гарсию для «предотвращения потенциальной атаки» со стороны Тегерана.

Ранее на этой неделе, 17 февраля, в Женеве завершился раунд американско-иранских переговоров. По словам оманского министра иностранных дел, встреча завершилась «значительным прогрессом в определении общих целей и соответствующих технических вопросов». Американский чиновник сообщил Axios, что стороны добились прогресса, но предстоит обсудить еще множество деталей.

При этом, по данным Axios, в один день с переговорами за 24 часа США направили на Ближний Восток свыше 50 истребителей F-35, F-22 и F-16.

Эскалация отношений между Ираном и США за последние месяцы произошла на фоне жестокого подавления протестов в Иране и роста опасений Вашингтона по поводу ядерного усиления Тегерана. Трамп призывал граждан Ирана бороться против теократического режима и в случае проявления жестокости к протестующим обещал ударить по Ирану.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дональд Трамп Кир Стармер США
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 90,27 (-0,6) Инвестиции, 18 фев, 17:47 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 76,15 (-0,59) Инвестиции, 18 фев, 17:47
WSJ узнала о крупнейшем со времен Ирака усилении авиации США в регионе Политика, 05:31
Трамп обратился к Стармеру со словами «Не отдавайте Диего-Гарсию!» Политика, 04:59
В Черном море пропал судившийся с Румынией болгарский моряк и его сын Общество, 04:43
Reuters узнал о проекте США для обхода цензуры в ЕС Технологии и медиа, 04:22
Фицо предупредил Зеленского, что шантаж нефтью не приблизит Украину к ЕС Политика, 04:11
Лавров предупредил о риске ядерного инцидента после ударов США по Ирану Политика, 03:41
Стали известны полуфинальные пары хоккейного турнира на Олимпиаде Спорт, 03:21
Идеи правят деньгами
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Юрист Верхнебаканского завода отказался комментировать отзыв иска Общество, 03:13
CBS узнал о готовности военных США к удару по Ирану в субботу Политика, 03:05
Глава Ленобласти сообщил об отражении воздушной атаки на регион Политика, 02:55
Норвежский клуб российского вратаря сотворил третью подряд сенсацию в ЛЧ Спорт, 02:37
Белый дом сообщил о «значительном прогрессе» на переговорах в Женеве Политика, 02:23
Экс-премьер Израиля раскритиковал Такера Карлсона за слова о задержании Политика, 01:58
Резервуар с нефтепродуктами в Псковской области загорелся из-за дронов Политика, 01:36