Трамп обратился к Стармеру со словами «Не отдавайте Диего-Гарсию!»

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social послание британскому премьер-министру Киру Стармеру по поводу американо-британской военной базы Диего-Гарсии.

«Премьер-министру Стармеру не следует терять контроль над Диего-Гарсией ни по какой причине <…> Эта земля не должна быть отнята у Великобритании. Это было бы пятном на нашем великом союзнике. Мы всегда будем готовы сражаться за Великобританию, но она должна оставаться сильной. НЕ ОТДАВАЙТЕ ДИЕГО-ГАРСИЮ», — написал республиканец.

Весной 2025-го года Британия передала Маврикию архипелаг Чагос, где располагается база. При этом Лондон сохранил контроль над ней — он арендовал Диего-Гарсию на 99 лет, чтобы американо-британская база продолжила работу, за что согласился ежегодно платить Маврикию в среднем £101 млн (около $136 млн).

Маврикий был британской колонией с 1814 года. В 1968-м он стал независимым государством, однако за три года до этого Лондон отделил Чагос от Маврикия и создал на нем Британскую территорию в Индийском океане. Самый крупный остров — Диего-Гарсия — в 1966 году был сдан в аренду США, там появилась британо-американская авиабаза. Вашингтон характеризовал ее как «практически незаменимую» для операций по обеспечению безопасности на Ближнем Востоке, в Южной Азии и Восточной Африке. На Диего-Гарсии проживают около 2,5 тыс. сотрудников, в основном американцы.

Трамп говорил, что передача Чагоса и Диего-Гарсии, под юрисдикцию Маврикия — это глупость и «акт полной слабости». Саму Великобританию в этом контексте он иронично назвал «наш «блестящий» союзник по НАТО».

«Я говорил премьер-министру Киру Стармеру, что аренда не годится, когда речь идет о странах, и что он совершает большую ошибку, заключая столетнюю аренду с тем, кто «претендует» на права, титул и интересы в отношении Диего-Гарсии», — подчеркнул глава Белого дома.



Трамп добавил, что, если Иран не пойдет на сделку, возможно, придется использовать Диего-Гарсию для «предотвращения потенциальной атаки» со стороны Тегерана.

Ранее на этой неделе, 17 февраля, в Женеве завершился раунд американско-иранских переговоров. По словам оманского министра иностранных дел, встреча завершилась «значительным прогрессом в определении общих целей и соответствующих технических вопросов». Американский чиновник сообщил Axios, что стороны добились прогресса, но предстоит обсудить еще множество деталей.

При этом, по данным Axios, в один день с переговорами за 24 часа США направили на Ближний Восток свыше 50 истребителей F-35, F-22 и F-16.

Эскалация отношений между Ираном и США за последние месяцы произошла на фоне жестокого подавления протестов в Иране и роста опасений Вашингтона по поводу ядерного усиления Тегерана. Трамп призывал граждан Ирана бороться против теократического режима и в случае проявления жестокости к протестующим обещал ударить по Ирану.