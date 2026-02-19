Певцов и Вассерман не попадут в списки на выдвижение в Госдуму

Анатолий Вассерман и Дмитрий Певцов были самовыдвиженцами по двум московским одномандатным округам в 2021 году, но на выборах в сентябре выдвигать их не планируют, сообщили источники РБК

Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман (слева направо) (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Два депутата-одномандатника, избранные пять лет назад в Госдуму в московских одномандатных округах, — актер Дмитрий Певцов и участник интеллектуальных игр, телеведущий Анатолий Вассерман — не пойдут на выборы в следующий созыв Госдумы от своих округов, сообщили РБК два источника, близких к администрации президента, и еще один источник, близкий к мэрии Москвы.

Собеседник, близкий к администрации президента, сообщил, что от «Единой России» в этих округах Москвы будет свой кандидат на выборах в Думу и «расторговки» с оппозицией партия власти не планирует.

Дмитрий Певцов сообщил РБК, что пока не определился с планами на сентябрьские выборы. Анатолий Вассерман не ответил на сообщения.

На прошлых выборах в Госдуму в 2021 году кандидаты от «Единой России» победили в 11 из 15 одномандатных округов. В четырех округах победу получили представители других партий или самовыдвиженцы. При этом все четверо вошли в так называемый «список Собянина».

В Преображенском округе Москвы «Единая Россия» не выставила соперника против Вассермана. Он победил с результатом 33,66%, выиграв у Сергея Обухова (КПРФ, также в итоге прошел в Думу по спискам) и «яблочницы» Алены Поповой (внесена Минюстом в список иноагентов). В Думе вошел во фракцию «Справедливой России» и стал членом комитета по просвещению. В «Справедливой России» отказались от комментариев.

У Дмитрия Певцова, шедшего как самовыдвиженец по Медведковскому округу, тоже не было соперника от партии власти. Он победил с 38,23% голосов, обойдя Дениса Парфенова, который выдвигался от КПРФ (в итоге прошел в Думу по спискам), и Юрия Загребного от «Справедливой России — За правду». В Думе Певцов вошел во фракцию «Новых людей» и стал первым заместителем комитета по культуре. В партии «Новые люди» отказались комментировать ситуацию с Певцовым и заявили, что все решения по выдвижению озвучат на предвыборном съезде.