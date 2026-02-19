Певцов и Вассерман не попадут в списки на выдвижение в Госдуму
Два депутата-одномандатника, избранные пять лет назад в Госдуму в московских одномандатных округах, — актер Дмитрий Певцов и участник интеллектуальных игр, телеведущий Анатолий Вассерман — не пойдут на выборы в следующий созыв Госдумы от своих округов, сообщили РБК два источника, близких к администрации президента, и еще один источник, близкий к мэрии Москвы.
Собеседник, близкий к администрации президента, сообщил, что от «Единой России» в этих округах Москвы будет свой кандидат на выборах в Думу и «расторговки» с оппозицией партия власти не планирует.
Дмитрий Певцов сообщил РБК, что пока не определился с планами на сентябрьские выборы. Анатолий Вассерман не ответил на сообщения.
На прошлых выборах в Госдуму в 2021 году кандидаты от «Единой России» победили в 11 из 15 одномандатных округов. В четырех округах победу получили представители других партий или самовыдвиженцы. При этом все четверо вошли в так называемый «список Собянина».
В Преображенском округе Москвы «Единая Россия» не выставила соперника против Вассермана. Он победил с результатом 33,66%, выиграв у Сергея Обухова (КПРФ, также в итоге прошел в Думу по спискам) и «яблочницы» Алены Поповой (внесена Минюстом в список иноагентов). В Думе вошел во фракцию «Справедливой России» и стал членом комитета по просвещению. В «Справедливой России» отказались от комментариев.
У Дмитрия Певцова, шедшего как самовыдвиженец по Медведковскому округу, тоже не было соперника от партии власти. Он победил с 38,23% голосов, обойдя Дениса Парфенова, который выдвигался от КПРФ (в итоге прошел в Думу по спискам), и Юрия Загребного от «Справедливой России — За правду». В Думе Певцов вошел во фракцию «Новых людей» и стал первым заместителем комитета по культуре. В партии «Новые люди» отказались комментировать ситуацию с Певцовым и заявили, что все решения по выдвижению озвучат на предвыборном съезде.
Дмитрию Певцову 62 года. Он родился в Москве, окончил ГИТИС и после этого поступил в труппу «Театра на Таганке». Проходил срочную службу в армии, играя на сцене Театра Советской армии. В 1991 году перешел в труппу театра «Ленком». Играл главную роль в «Гамлете», также был занят в постановке «Чайки», в «Безумном дне, или Женитьбе Фигаро» (в роли Фигаро), в «Двух женщинах» и так далее. В 2005 году заменил Николая Караченцова в главной роли в рок-опере «Юнона и Авось».
В кино снимается с 1986 года. Широкую известность получил после фильма «По прозвищу Зверь». Также снялся в фильме «Мафия бессмертна», сериале «Графиня де Монсоро», сериале «Бандитский Петербург» и других. Вел программу «Последний герой-2». Награжден орденом Почета и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Анатолию Вассерману 73 года. Родился в Одессе, закончил Одесский технологический институт холодильной промышленности по инженерной специальности. После выпуска работал программистом, затем журналистом, был шеф-редактором научно-популярного журнала «Идея Икс». В 2016 году получил российское гражданство.
В интеллектуальных играх начал участвовать в 1989 году, войдя в команду Нурали Латыпова в «Что? Где? Когда?». С 2001 по 2002 год одержал 15 побед подряд в «Своей игре» и стал лучшим игроком десятилетия в 2004 году. Пятикратный чемпион Украины по спортивной версии «Своей игры», шестикратный — чемпион Москвы. В 2010 году занял второе место на Всемирных играх знатоков по «Своей игре». имеет множество других наград за победы в интеллектуальных играх России и Украины.
В 2016 году выдвигался на выборах в Госдуму VII созыва по московскому региональному списку от «Справедливой России», но не прошел.
