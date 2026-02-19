 Перейти к основному контенту
Певцов и Вассерман не попадут в списки на выдвижение в Госдуму

Анатолий Вассерман и Дмитрий Певцов были самовыдвиженцами по двум московским одномандатным округам в 2021 году, но на выборах в сентябре выдвигать их не планируют, сообщили источники РБК
Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман (слева направо)
Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман (слева направо) (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Два депутата-одномандатника, избранные пять лет назад в Госдуму в московских одномандатных округах, — актер Дмитрий Певцов и участник интеллектуальных игр, телеведущий Анатолий Вассерман — не пойдут на выборы в следующий созыв Госдумы от своих округов, сообщили РБК два источника, близких к администрации президента, и еще один источник, близкий к мэрии Москвы.

Собеседник, близкий к администрации президента, сообщил, что от «Единой России» в этих округах Москвы будет свой кандидат на выборах в Думу и «расторговки» с оппозицией партия власти не планирует.

Дмитрий Певцов сообщил РБК, что пока не определился с планами на сентябрьские выборы. Анатолий Вассерман не ответил на сообщения.

На прошлых выборах в Госдуму в 2021 году кандидаты от «Единой России» победили в 11 из 15 одномандатных округов. В четырех округах победу получили представители других партий или самовыдвиженцы. При этом все четверо вошли в так называемый «список Собянина».

В Преображенском округе Москвы «Единая Россия» не выставила соперника против Вассермана. Он победил с результатом 33,66%, выиграв у Сергея Обухова (КПРФ, также в итоге прошел в Думу по спискам) и «яблочницы» Алены Поповой (внесена Минюстом в список иноагентов). В Думе вошел во фракцию «Справедливой России» и стал членом комитета по просвещению. В «Справедливой России» отказались от комментариев.

У Дмитрия Певцова, шедшего как самовыдвиженец по Медведковскому округу, тоже не было соперника от партии власти. Он победил с 38,23% голосов, обойдя Дениса Парфенова, который выдвигался от КПРФ (в итоге прошел в Думу по спискам), и Юрия Загребного от «Справедливой России — За правду». В Думе Певцов вошел во фракцию «Новых людей» и стал первым заместителем комитета по культуре. В партии «Новые люди» отказались комментировать ситуацию с Певцовым и заявили, что все решения по выдвижению озвучат на предвыборном съезде.

Дмитрию Певцову 62 года. Он родился в Москве, окончил ГИТИС и после этого поступил в труппу «Театра на Таганке». Проходил срочную службу в армии, играя на сцене Театра Советской армии. В 1991 году перешел в труппу театра «Ленком». Играл главную роль в «Гамлете», также был занят в постановке «Чайки», в «Безумном дне, или Женитьбе Фигаро» (в роли Фигаро), в «Двух женщинах» и так далее. В 2005 году заменил Николая Караченцова в главной роли в рок-опере «Юнона и Авось».

В кино снимается с 1986 года. Широкую известность получил после фильма «По прозвищу Зверь». Также снялся в фильме «Мафия бессмертна», сериале «Графиня де Монсоро», сериале «Бандитский Петербург» и других. Вел программу «Последний герой-2». Награжден орденом Почета и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Анатолию Вассерману 73 года. Родился в Одессе, закончил Одесский технологический институт холодильной промышленности по инженерной специальности. После выпуска работал программистом, затем журналистом, был шеф-редактором научно-популярного журнала «Идея Икс». В 2016 году получил российское гражданство.

В интеллектуальных играх начал участвовать в 1989 году, войдя в команду Нурали Латыпова в «Что? Где? Когда?». С 2001 по 2002 год одержал 15 побед подряд в «Своей игре» и стал лучшим игроком десятилетия в 2004 году. Пятикратный чемпион Украины по спортивной версии «Своей игры», шестикратный — чемпион Москвы. В 2010 году занял второе место на Всемирных играх знатоков по «Своей игре». имеет множество других наград за победы в интеллектуальных играх России и Украины.

В 2016 году выдвигался на выборах в Госдуму VII созыва по московскому региональному списку от «Справедливой России», но не прошел.

Андрей Винокуров, Евгения Кузнецова, Мария Лисицына
Елена Рожкова
Госдума Дмитрий Певцов Анатолий Вассерман Справедливая Россия Новые люди Выборы в Госдуму Москва
Дмитрий Певцов фото
Дмитрий Певцов
актер, депутат Госдумы
8 июля 1963 года
