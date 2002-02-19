Грузия: Российские войска не войдут в Панкисское ущелье

Тбилиси исключает участие России в силовой операции в Панкисском ущелье, заявил сегодня журналистам посол Грузии в Москве Зураб Абашидзе. Этот вопрос даже не стоит в повестке дне, отметил посол, поскольку в проведении в этом регионе совместной силовой операции нет никакой необходимости.

В настоящее время в Панкисском ущелье проводятся только полицейские операции, и по мере развития событий будет видно, нужна ли вообще контртеррористическая операция, заметил дипломат. "Сейчас надо вести себя очень осторожно, дабы не создать в Панкисси вторую Чечню", - заявил посол. Назвав обстановку в Панкисском ущелье очень сложной, Зураб Абашидзе сообщил, что нельзя допустить усиления криминогенной ситуации в этом регионе, которая в конечном итоге будет угрожать безопасности страны.

По словам посла, Грузия готова принять помощь любой дружественной страны, но эта помощь должна быть технической, материальной или информационной. Кроме того, Зураб Абашидзе заявил, что 1 марта в Алма-Ате на встрече глав государств СНГ будет принято решение об изменении мандата миротворческих сил в Абхазии. Предстоящие изменения в первую очередь коснутся тех положений мандата, которые помогут беженцам вернуться в свои дома в Гальский район Абхазии.