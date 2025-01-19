 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Журнал РАН опубликовал статью о Дугине — «порождении смуты 1990-х»

Феномен Дугина — это порождение «смуты 80–90-х», он «занимает чужое место», пишет философ Юрий Пущаев. По его мнению, «шоумен от философии» «мимикрирует под русский консерватизм», но не имеет к нему отношения
Александр&nbsp;Дугин
Александр Дугин (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

В журнале Института научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) «Социальные и гуманитарные науки» вышла статья о российском философе Александре Дугине и «идеологеме Русского мира». Материал под заглавием «Идеологический ландшафт современной России: состояние и проблемы. Часть I» опубликован в четвертом выпуске журнала за 2024 год.

Автор статьи — кандидат философских наук, старший научный сотрудник отдела философии ИНИОН Юрий Пущаев. Ученый поставил перед собой цель сделать обзор «идеологического ландшафта» современной России. Концепцию Дугина и его идеологему Русского мира он отнес к «консервативному сегменту идеологического поля», которому посвящена первая часть обзора.

Пущаев делит современное российское идеологическое поле на несколько сегментов: консервативный, левый, либеральный, сегмент русских националистов и «евразийцев». Консерватизм он считает «наименее идеологичным» по сравнению со многими другими идеологиями.

Автор упоминает русский консерватизм, который, по его мнению, оказался «разгромлен» после «двух радикальных революций» 1917 и 1991–1993 годов. С нулевых вновь началось его становление, и он стал возвращать свое влияние в обществе, отмечает Пущаев. На этом фоне, по мнению ученого, возникала «такая причудливая концепция», как совокупность идей Дугина, «во многом мимикрирующая под русский консерватизм, но по сути не имеющая к нему в отношения».

Автор задается вопросом, насколько оправданно представление о Дугине как о крупном российском философе: «об Александре Дугине много говорят, но его мало читают», пишет он. Философия интегрального традиционализма и идеи второй консервативной революции, которые содержатся в работах Дугина, не имеют к русской традиции и к истории русской мысли практически никакого отношения, утверждает ученый. «Более того, обе эти доктрины в важных пунктах с ними решительно расходятся», — добавляет он.

Взгляды Дугина далеки и от православия, считает Пущаев. Его слава как «якобы консервативного философа, а также политического деятеля и ритора», по мнению автора, обусловлена тем, что в «обществе есть явный запрос на консервативное осмысление, на консервативный подход, но образованное и, в частности, академическое сообщество этому не соответствует».

«На этом фоне Дугин и занимает чужое место», — резюмирует автор. Так сложилось из-за «исторических и идейно-политических судеб России» в XX веке, которые привели к поражению исторического русского консерватизма, считает он.

«Феномен Дугина и его идей — это порождение русской смуты 1980–1990-х годов, а также идейно-политической слабости тогдашних консервативно-патриотических сил (несмотря на личное мужество их представителей и защитников)», — говорится в статье. «Та смута (еще, между прочим, не закончившаяся) и порождала разного рода смутные и мутные духовные искания», — отмечает Пущаев.

Дугин во многом шоумен от философии и идеологии, пишет автор. «Однако нельзя не отметить неслучайность его успеха, то, что он отвечает на определенные запросы общества. Он, возможно, единственный, кто на философском (или квазифилософском) уровне смело, прямо и выразительно (умеет же!) говорит о противостоянии России и Запада», — пишет ученый.

В заключительной части статьи Пущаев подвергает критике понятие «Русский мир», которое в своих статьях и выступлениях активно использует Дугин. Этот термин, по словам автора, с внедрения в 1990-х применялся в основном для того, «чтобы объединить под своей «шапкой» по всему миру русский народ сегодня пребывающий в значительной степени в раздроблении». Однако термин недоопределен и постепенно «перестает быть удачным» сегодня, «когда Россия возвращается к своим цивилизационным корням», заключает Пущаев.

РБК обратился за комментарием к представителю Дугина.

Доктор политических и социологических наук Александр Дугин является одним из главных идеологов евразийства и возглавляет Международное евразийское движение. В 2009–2014 годах Дугин исполнял обязанности главы кафедры социологии международных отношений социологического факультета МГУ им. Ломоносова, в 2016–2017 годах был главным редактором телеканала «Царьград». В 2023 году возглавил Высшую политическую школу имени Ивана Ильина в РГГУ.

С 2014 года под санкциями ЕС, с 2015 — под санкциями США.

Читайте РБК в Telegram.

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
При участии
Ольга Ваганова
Александр Дугин философия статья журнал РАН Русский мир
Материалы по теме
Дугин сообщил о разработке в РГГУ курса «вестернологии»
Политика
Дугин в интервью Карлсону объяснил нелюбовь к Путину за рубежом
Политика
Дугин ответил на петицию против школы им. Ильина
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 17 янв, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 17 янв, 18:07
Выступивший против перемирия с ХАМАС израильский министр подал в отставкуПолитика, 12:30
Махачев обратился к Хабибу Нурмагомедову после рекордной победы в UFCСпорт, 12:26
Началось перемирие между Израилем и ХАМАСПолитика, 12:21
Российская армия заняла Воздвиженку в ДНРПолитика, 12:09
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 11:50
МВД рассказало, кто с 1 апреля лишится иностранных водительских правОбщество, 11:49
Рекорд Махачева в UFC и первое поражение брата Хабиба. ФоторепортажСпорт, 11:47
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Митинг против Трампа в Вашингтоне. ВидеоПолитика, 11:40
Журнал РАН опубликовал статью о Дугине — «порождении смуты 1990-х»Политика, 11:37
Тренер Махачева назвал «план отца» Хабиба тактикой чемпионского боя в UFCСпорт, 11:33
Подозреваемая во взяточничестве замглавы Рузы признала винуПолитика, 11:17
В ХАМАС объяснили срыв перемирия техническими причинамиПолитика, 11:04
Дэйна Уайт впервые признал Махачева лучшим бойцом UFCСпорт, 11:02
Как снабжают электроэнергией крупные научные центрыРБК и Россети, 10:55