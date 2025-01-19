Феномен Дугина — это порождение «смуты 80–90-х», он «занимает чужое место», пишет философ Юрий Пущаев. По его мнению, «шоумен от философии» «мимикрирует под русский консерватизм», но не имеет к нему отношения

Александр Дугин (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

В журнале Института научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) «Социальные и гуманитарные науки» вышла статья о российском философе Александре Дугине и «идеологеме Русского мира». Материал под заглавием «Идеологический ландшафт современной России: состояние и проблемы. Часть I» опубликован в четвертом выпуске журнала за 2024 год.

Автор статьи — кандидат философских наук, старший научный сотрудник отдела философии ИНИОН Юрий Пущаев. Ученый поставил перед собой цель сделать обзор «идеологического ландшафта» современной России. Концепцию Дугина и его идеологему Русского мира он отнес к «консервативному сегменту идеологического поля», которому посвящена первая часть обзора.

Пущаев делит современное российское идеологическое поле на несколько сегментов: консервативный, левый, либеральный, сегмент русских националистов и «евразийцев». Консерватизм он считает «наименее идеологичным» по сравнению со многими другими идеологиями.

Автор упоминает русский консерватизм, который, по его мнению, оказался «разгромлен» после «двух радикальных революций» 1917 и 1991–1993 годов. С нулевых вновь началось его становление, и он стал возвращать свое влияние в обществе, отмечает Пущаев. На этом фоне, по мнению ученого, возникала «такая причудливая концепция», как совокупность идей Дугина, «во многом мимикрирующая под русский консерватизм, но по сути не имеющая к нему в отношения».

Автор задается вопросом, насколько оправданно представление о Дугине как о крупном российском философе: «об Александре Дугине много говорят, но его мало читают», пишет он. Философия интегрального традиционализма и идеи второй консервативной революции, которые содержатся в работах Дугина, не имеют к русской традиции и к истории русской мысли практически никакого отношения, утверждает ученый. «Более того, обе эти доктрины в важных пунктах с ними решительно расходятся», — добавляет он.

Взгляды Дугина далеки и от православия, считает Пущаев. Его слава как «якобы консервативного философа, а также политического деятеля и ритора», по мнению автора, обусловлена тем, что в «обществе есть явный запрос на консервативное осмысление, на консервативный подход, но образованное и, в частности, академическое сообщество этому не соответствует».

«На этом фоне Дугин и занимает чужое место», — резюмирует автор. Так сложилось из-за «исторических и идейно-политических судеб России» в XX веке, которые привели к поражению исторического русского консерватизма, считает он.

«Феномен Дугина и его идей — это порождение русской смуты 1980–1990-х годов, а также идейно-политической слабости тогдашних консервативно-патриотических сил (несмотря на личное мужество их представителей и защитников)», — говорится в статье. «Та смута (еще, между прочим, не закончившаяся) и порождала разного рода смутные и мутные духовные искания», — отмечает Пущаев.

Дугин во многом шоумен от философии и идеологии, пишет автор. «Однако нельзя не отметить неслучайность его успеха, то, что он отвечает на определенные запросы общества. Он, возможно, единственный, кто на философском (или квазифилософском) уровне смело, прямо и выразительно (умеет же!) говорит о противостоянии России и Запада», — пишет ученый.

В заключительной части статьи Пущаев подвергает критике понятие «Русский мир», которое в своих статьях и выступлениях активно использует Дугин. Этот термин, по словам автора, с внедрения в 1990-х применялся в основном для того, «чтобы объединить под своей «шапкой» по всему миру русский народ сегодня пребывающий в значительной степени в раздроблении». Однако термин недоопределен и постепенно «перестает быть удачным» сегодня, «когда Россия возвращается к своим цивилизационным корням», заключает Пущаев.

РБК обратился за комментарием к представителю Дугина.

Доктор политических и социологических наук Александр Дугин является одним из главных идеологов евразийства и возглавляет Международное евразийское движение. В 2009–2014 годах Дугин исполнял обязанности главы кафедры социологии международных отношений социологического факультета МГУ им. Ломоносова, в 2016–2017 годах был главным редактором телеканала «Царьград». В 2023 году возглавил Высшую политическую школу имени Ивана Ильина в РГГУ. С 2014 года под санкциями ЕС, с 2015 — под санкциями США.