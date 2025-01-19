Экс-чиновники администрации Трампа призвали новых озаботиться адвокатами
Чиновники, работавшие в первой администрации избранного президента США Дональда Трампа, советуют тем, кто войдет во вторую, обзавестись «юридической страховкой». Об этом сообщает NBC со ссылкой на пятерых бывших высокопоставленных чиновников первой администрации Трампа.
По их словам, сотрудникам новой администрации следует взвесить, с какой вероятностью в будущем им придется обеспечивать себе дорогостоящую юридическую защиту. Чиновники посоветовали преемникам рассмотреть возможность приобретения «юридической страховки», по которой при необходимости они получат адвоката.
Многие чиновники считают такие меры необхоимыми при ведении дел с Трампом, отмечает NBC. Телеканал напомнил, что многие бывшие помощники американского президента в последние восемь лет предстали перед судом или конгрессом.
По словам двух источников, переходная администрация Трампа предупредила часть новых сотрудников о необходимости страхования профессиональной ответственности.
Страхование профессиональной ответственности — вид страхования, предназначенный для защиты имущественных интересов, связанных с возможным возмещением вреда третьим лицам. Он защищает лиц определенных профессий от расходов по компенсации убытков.
«Одна вещь, которую я говорю каждому клиенту, рассматривающему возможность политического назначения в новой администрации, будь то республиканской или демократической, — ожидать, что они могут быть втянуты в расследование, и хорошо подумать, готовы ли они пойти на этот риск и готовы ли они к нему», — сказал NBC Роберт Келнер, глава отдела по расследованиям конгресса в юридической фирме Covington & Burling.
Некоторые чиновники администрации Трампа после его ухода из Белого дома, а также когда рассматривались его импичмент и беспорядки в Капитолии, отказались участвовать в расследованиях, запущенных демократами, или давать показания перед конгрессом, отмечает NBC. Двое бывших советникаТрампа — Стив Бэннон и Роджер Стоун в итоге были приговорены к тюремным срокам за отказ сотрудничать с конгрессом.
Инаугурация Трампа назначена на 20 января. Он вступит в должность главы государства во второй раз.
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