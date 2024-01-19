Война Израиля и ХАМАС. Главное

Делегация ХАМАС встретилась в Москве с замглавы российского МИДа Михаилом Богдановым. Представители группировки обсудили способы прекращения огня в секторе Газа и «прояснили позицию движения» в отношении захваченных в Израиле заложников, говорится в заявлении ХАМАС. Российская сторона в ходе переговоров указала на необходимость скорейшего освобождения заложников — «в том числе трех российских граждан — А. Козлова, А. Лобанова и А. Труфанова», сообщили в российском МИДе.

Арабские страны работают над инициативой, призванной обеспечить прекращения огня и освободить заложников в секторе Газа в рамках более широкого плана, который мог бы предложить Израилю нормализацию отношений, в частности с Саудовской Аравией, если Тель-Авив согласится принять «необратимые» меры по созданию палестинского государства, передают NBC News и Financial Times со ссылкой на источники. По словам собеседника FT, план могут представить в ближайшие недели.

Израиль договорился с ХАМАС передать лекарства для заложников в обмен на гуманитарную помощь для Газы. Это первая договоренность между воюющими сторонами с тех пор, как в конце ноября перестало действовать соглашение о прекращении огня. Высокопоставленный представитель ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что по соглашению на каждую коробку лекарств, переданную заложникам, в сектор Газа будут направлены 1 тыс. коробок для палестинцев.