Экс-президента Египта М.Мурси обвинили в оскорблении судей

Бывшему президенту Египта Мохаммеду Мурси предъявлено еще одно обвинение - на этот раз ему инкриминируют оскорбление судей, передает Reuters.

Подробностей того, в связи с чем президенту было предъявлено обвинение, не сообщается. Отметим, что бывшему главе государства уже вменяется "подстрекательство к убийству" в ходе массовых протестов египетской оппозиции, гибели демонстрантов у президентского дворца в 2012 г. и выдаче иностранных секретов представителям радикальных группировок - ливанской "Хезболла" и палестинской "Хамас".

Экс-президент должен предстать перед судом 28 января.

М.Мурси был свергнут в июле 2013 г. при участии высшего военного командования. Свержение президента вызвало волну протеста со стороны движения "Братья-мусульмане", выдвиженцем которого он был.