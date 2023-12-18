Война Израиля и ХАМАС. Главное

31 октября Нетаньяху объявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС — «расширения наземного проникновения в сектор Газа». 13 ноября Израиль заявил, что группировка потеряла контроль над севером эксклава. После этого в израильской армии и правительстве начались дискуссии по поводу возможного расширения операции на юг сектора Газа, пишет JP. По данным издания, вопрос был в том, дождаться ли для этого заключения промежуточного соглашения по заложникам.